Měsíc před startem nového superligového ročníku se českolipský florbalový tým intenzivně připravuje na úvodní zápas s Ostravou. Do kádru vedle Jakuba Bíny, který přišel na sever Čech během května, však zamířili i dva útočníci Pardubic – Ondřej Hurt a Maxmilián Škoda. Z týmu naopak do sousedního Liberce odešel syn bývalého českolipského trenéra Vladimír Trčka. Do Králova Dvora odešel i asistent a trenér mládežnických kategorií Petr Kopta.

Loni byly Pardubice jednoznačně nejslabším celkem Superligy. Poměrně logicky tak musely bojovat o přežití až v závěrečné baráži, v níž nestačily na Bulldogs Brno a spadly do nižší soutěže. Vinou problémů Black Angels se však přece jen v Pardubicích bude hrát superligový florbal i nadále, byť vesměs ve spojení s pražskými Černými anděly. Řada hráčů východočeského klubu však v tomto společném projektu pokračovat nebude a hledala si angažmá v jiných klubech. Česká Lípa z této situace ulovila dva útočníky Ondřeje Hurta a Maxmiliána Škodu.

Hurt nasál atmosféru superligového florbalu už v sezoně 2019/2020, kdy odehrál osm zápasů v barvách pražské Sparty, která ho pro velký florbal připravila. Následující dvě sezony pak Hurt odehrál coby stabilní člen základní sestavy účastnil i dvou play-off, ale poté se přesunul do Karlových Varů a následně odehrál minulý ročník v Pardubicích. Zde zaznamenal za 42 odehraných utkání v Superlize šestnáct kanadských bodů.

Škoda je oproti Hurtovi hráčem, který ve Spartě nastupoval výhradně pouze v mládežnických kategoriích a vedle toho si odskakoval do svého rodného Pelhřimova, kde poprvé okusil v Národní lize i dospělý florbal. Za sparťanské Áčko nakonec neodehrál ani jeden soutěžní duel a šanci v Superlize dostal až loni v Pardubicích. Zde odehrál stejně jako Hurt 42 soutěžních zápasů v loňském roce a zaznamenal sedmnáct kanadských bodů. Hurt přišel do České Lípy na přestup, Škoda aktuálně na roční hostování.

"V poslední době máme dobrou návaznost především díky Radimu Křenkovi směrem k pražské Spartě. Oba dva hráče známe, mají potenciál a opět se budou podílet na omlazení našeho kádru. Každopádně u těchto posil požadujeme to, aby byli lepší než českolipští kluci, jinak budeme dávat příležitosti právě jim. Pokud by byli na jejich úrovni, mají jasnou prioritu českolipští odchovanci. Zatím ale oba dva vypadají velmi slušně a mohli by pro náš tým být velmi přínosnými posilami," uvedl Štěpán Slaný.

Opačným směrem zamířil z České Lípy do nedalekého Liberce Vladimír Trčka mladší. Syn stejnojmenného trenéra, který vedl FBC v uplynulém roce a po sezoně zamířil do divizního Děčína, si našel nové angažmá v konkurenčním Liberci. "Vláďa odchází na přestup do Liberce. Určitě mu nechceme šlapat po štěstí a přejeme mu v novém angažmá hodně štěstí. Zároveň mu děkujeme za rok v České Lípě," doplnil na jeho adresu Štěpán Slaný.

Česká Lípa tentokrát nestartuje ve Vrcholové části Poháru českého florbalu, do začátku nového ročníku by měla sehrát ještě dva zápasy, z nichž jeden by se měl uskutečnit v domácím prostředí koncem srpna proti Spartě Praha.

Zdroj: fcbceskalipa.cz