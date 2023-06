Umístění mimo pozice play-off pro nás bylo zklamáním. Na druhou stranu udržet 6x za sebou Superligu má pro Českou Lípu obrovskou hodnotu, to si každý rok uvědomujeme. Setrvání v nejvyšší soutěži není automatické, jelikož bojujeme s mužstvy, které mají daleko větší rozpočty. Jsme z malého města, kde jsou finanční, ale i ostatní možnosti omezené. Předsezonní cíle však byly jiné. Řekl bych, že jsme postavili nejlepší tým v naší historii. Vstup do soutěže se nám vydařil. Drželi jsme se ve středu tabulky na pozicích, které zajišťovali minimálně předkolo play-off. Bohužel přelom roku nám nevyšel a začali jsme klesat tabulkou. Na konci základní části jsme nezvládli klíčové zápasy, které nás odsoudili do baráže proti Karlovým Varům, kde to byla velká dřina.

Ve zmiňovaném play-down jste odehráli maximální počet sedmi zápasů. Jak velké to byly nervy?

Když jsme vstupovali do play-down proti Varům, říkal jsem hráčům, že nás čeká asi nejtěžší baráž v klubové historii. Sice v sezoně nasbírali pouze pět bodů, ale celou dobu měli v hlavě klid. Věděli, že půjdou do baráže a před jejím startem přivedli několik dobrých hráčů, kteří patří k ligovému nadprůměru. Do série šli namotivovaní, což se ukázalo v prvních dvou domácích zápasech, které jsme nezvládli a prohrávali 0:2. Museli jsme hrát hodně na morál, abychom dokázali sérii otočit. Nakonec se nám to povedlo, ale bylo to opravdu náročné. O to cennější je setrvání v soutěži.

U týmu skončil trenér David Derka. Kdo ho nahradí?

S Davidem Derkou jsme byli domluveni na tři roky. Toto byl třetí rok jeho angažmá. Po sezoně jsme si to vyhodnotili tak, že je potřeba tým posunout a přátelsky jsme se domluvili, že dáme šanci novým, neokoukaným tvářím. Všichni cítíme, že je potřeba tým znovu nastartovat. Novým trenérem bude Vladimír Trčka, který působil v Ústí nad Labem.

Rozhodnuto. Florbalisté v klíčové bitvě přehráli Vary. Superliga zůstává v Lípě

Z klubu odešly opory Jan Peška a Milan Tichý. Přijde někdo místo nich?

Při pohledu na kanadské bodování nám odešli dva klíčoví hráči, kteří táhli naši ofenzivu. Myslím si, že je dokážeme velmi dobře nahradit. Do týmu přichází na zkoušku šest mladých hráčů z Ústí, Litvínova a Chomutova. Brzy oznámíme velkou posilu. Mohu napovědět, že se jedná o bývalého hráče Sparty či Mladé Boleslavi, která vyztuží obranu po Milanovi Tichém. Věříme, že to pro nás bude dobrý tah a dokážeme nahradit jak Honzu Pešku mladými hráči, tak Milana Tichého právě touto zkušenou posilou.

Vy jste před sezonou prohlásil, že to bude vaše poslední v roli hrajícího manažera. Rozhodnutí stále platí?

No…(oddechne si). Je to pro mě složité. Je pravda, že jsem říkal, že to bude má poslední sezona a uvidím, jak se bude dařit mně a týmu. Týmu se příliš nepodařila, nicméně já se cítil na hřišti poměrně dobře a užitečně. Cítil jsem, že mám mužstvu stále co dát a své rozhodnutí protáhl standardně o jeden rok. (úsměv) Na předsezonním týmovém sezení jsem tedy oznámil, že jdu fakt do poslední sezony, kterou si chci užít. Naskočil jsem tedy do přípravy a uvidím, co to se mnou udělá. Je ale velká pravděpodobnost, že svou kariéru po sezoně v jednačtyřiceti letech opravdu ukončím.

Kdy jste začali přípravu a jak bude probíhat?

První sraz jsme měli v úterý 23. května, kde jsme odstartovali přípravu florbálkem starých proti mladým. Od té doby jedeme téměř každý den atletiku na ovále a jsme v péči atletického trenéra. Do toho budeme chodit do posilovny, takže to bude poměrně náročné.

PODÍVEJTE SE: Florbalovým veteránům kralovaly týmy z Moravy. Titul pro Znojmo

S jakými ambicemi budete vstupovat do následujícího ročníku?

Nemůžeme mít nižší ambice, než je účast v play-off. Případně si účast vybojovat v předkole, kam jdou celky ze 7. - 10. místa. Cílem je být do osmého místa a konečně se dostat do vytouženého play-off. Šestkrát za sebou jsme byli kolem desátého místa a do vyřazovacích bojů se nedostali. To chceme změnit.

Velkým tématem jsou v poslední době finance. Jak je na tom florbalový klub Česká Lípa ve vztahu ke sponzorům či městu?

Česká Lípa je poměrně složité město, jelikož zde nejsou vyprofilovány větší fabriky s hlubší společenskou odpovědností. Většinou se jedná o filiálky, které vlastní zahraniční společnosti a nemají tak vztah k městu. S financemi se tedy trochu pereme, ale díky městu Česká Lípa, Libereckému kraji či Národní sportovní agentuře jsme schopni dát dohromady rozpočet, který nám zajistí sezonu. V průměru Superligy jsme velmi chudý klub. Většina členů si platí příspěvky, hradíme si cestu, vybavení atd. Florbal je pro nás koníček, který stojí spoustu peněz, času a energie, ale stojí nám to za to. Následující ročník finančně zvládneme, ale nemůžeme se nějak rozvášnit. Uvědomujeme si, že si nemůžeme dovolit věci, které si dovolí kluby kolem nás. Jdeme na to jinak. Jsme více patrioti a máme jiné hodnoty než například pražské kluby.