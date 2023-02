První vzájemný zápas Lípa nezvládla, doma po tragickém úvodu podlehla Otrokovicím 6:8. „Tehdy to bylo po šesti minutách 0:4. Toho se musíme vyvarovat. Je podle hrát s chladnou hlavou a mít určitou zodpovědnost. Je to také o kvalitě druhého týmu. Otrokovice mají smrtící brejky, uvidíme, jaký bude vývoj zápasů,“ konstatoval.

Utkání se nehraje o víkendu, což je pro české florbalové kluby potíž. „Máme tam zdravotní absence, ale budou tam i školní povinnosti. Třeba já si musel vzít v práci volno. Nechceme se na to vymlouvat, Otrokovice budou řešit to samé. My tam prostě musíme vyhrát za tři body,“ má jasno Derka.

Derka: Chtěli jsme více bodů, tragédii z toho ale určitě neděláme

Severočeský tým musí trápit promarněné zápasy z poslední doby. Ať už to byla porážka v Pardubicích, nebo neúspěch v Lounech proti Black Angels.

„Jasně, tohle byly ztracené body, které nám chybí. Ale třeba i domácí porážka s Otrokovicemi prostě byla ztrátou. Nečekaně se zvedly Královské Vinohrady, které dokázaly porazit Bohemku nebo právě Black Angels. My o to předkolo budeme bojovat do poslední chvíle. Jak už to u nás bývá zvykem,“ usmál se Derka.

Jaká je vůbec situace v tabulce? Devátý je Liberec, který má na Lípu šestibodový náskok. O příčku zpět jsou Vinohrady, ty mají o čtyři body více, než Lípa. Jenže oba týmy mají odehrán o jeden zápas více. Navíc los teď nahrává právě týmu Davida Derky.

Lípa krom Otrokovic v posledním kole hostí Ostravu. Vinohrady hrají na půdě Střešovic, Liberec doma hostí Spartu.

„Pokud bychom oba zápasy zvládli, tak věřím, že se tam dostaneme. Ale musíme to zvládnout už dnes, jinak je poslední utkání s Ostravou o ničem. Každý z nás ví, v jaké jsme situaci. Na lavičce to musíme uklidňovat. Nesmíme dostávat hloupé branky,“ má jasno.

Utkání 25. kola florbalové Superligy startuje v úterý 21. února za asistence televizních kamer v 17.10.

Tabulka Superligy: 1. Střešovice 75, 2. Vítkovice 60, 3. Mladá Boleslav 58, 4. Chodov 49, 5. Bohemians 49, 6. Sparta Praha 45, 7. Black Angels 36, 8. Ostrava 34, 9. Liberec 28, 10. Kr. Vinohrady 26, 11. Česká Lípa 22, 12. Pardubice 17, 13. Otrokovice 15, 14. Karlovy Vary 5.