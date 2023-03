Florbalisté České Lípy nakonec zachovali Superligu i pro další sezonu. Severočeši, kterým na poslední chvíli uteklo předkolo play-off, sehráli těžkou a vyrovnanou sérii o záchranu proti Karlovým Varům.

David Derka při utkání v rámci série proti Karlovým Varům. | Foto: Vít Černý

Českolipští nakonec sérii vyhráli 4:3, v rozhodujícím utkání doma porazili Vary 4:1 a slaví záchranu. Před sezonou ale měli svěřenci Davida Derky jiné cíle. „Ano, chtěli jsme hrát play-off. To se nepovedlo. Na druhou stranu si myslím, že série play-down proti Varům dala hráčům taky hodně,“ má jasno David Derka, kouč České Lípy.

O víkendu jste zvládli sedmý zápas série proti Karlovým Varům. Doma jste vyhráli 4:1 a zachránili jste nejvyšší soutěž. Jaké to bylo utkání?

Pomohlo nám, že jsme v týdnu sehráli dva rozdílné zápasy. Paradoxně nám pomohla čtvrteční porážka ve Varech. Tam to bylo mdlé, moc dobře jsme věděli, že umíme hrát lépe. V sobotu jsme vstoupili poměrně dobře, první třetina byla nervózní. Oba týmy věděly, že první gól bude důležitý. V prostřední periodě jsme byli jasně lepší, v posledním dějství jsme to už udrželi. Vyhráli jsme zaslouženě, troufám si říct, že jsme byli i celé sérii o kus lepší, než soupeř.

Hodně vám pomohl fakt, že jste rozhodující bitvu hráli před vlastními fanoušky, viďte?

Určitě. V prvních dvou domácích zápasech, které jsme ztratili, jsme to trochu podcenili. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo. Pak jsme si to v hlavě jinak nastavilo, bylo tam zlepšení. Ten sedmý zápas byl pro hráče zážitek. Přišlo přes pět stovek diváků, bylo to vypjaté. Myslím, že si to fanoušci užili. Celé sérii ten rozhodující zápas prostě slušel.

Sezonu jste ukončili vítězstvím a oslavou. Přesto se nebude hodnotit úplně pozitivně. Cíle byly jiné…

Máte pravdu. V krátkodobém hledisku jsme jasně chtěli zachránit nejvyšší soutěž. Vlastně jsme splnili povinnost. Bylo těžké hrát proti týmu, který vyhrál jednou v sezoně, ale pak se kvalitně a zkušeně posílil. Prvotním plánem bylo, dostat se do předkola play-off. To se nepovedlo. Na druhou stranu si myslím, že pro rozvoj hráčů byla série proti Varům daleko přínosnější, než kdybychom sehráli tři zápasy v předkole.

Hádám, že po náročném programu mají hráči i vedení klubu volno, ne?

V minulém týdnu jsme odehráli pět zápasů. V příštím týdnu budeme fungovat dál. Uvidíme, jak to bude s týmem a hráči a v jakém složení se půjde do další sezony.

Před sezonou jste z Ústí nad Labem získali trio hráčů Peška, Vavruška, Netopilík. Jak jste byl spokojený s jejich přínosem?

Byl to super tah, kluci byli oživením naší sestavy. Samozřejmě ten přechod z první ligy do Superligy může být pro někoho těžší. My jsme ten tým, který se musí nějak snažit dorovnat těm kvalitnějším soupeřům. Co se týče spádovosti, je na tom Česká Lípa špatně. Bude také záležet na tom, jak kluci budou pracovat v další sezoně. Ta druhá pro ně může být daleko těžší.

Máte nějaké zprávy od dalších hráčů, že by například chtěli skončit?

Někteří kluci řeší pracovní, někteří zase rodinné důvody. Přeci jen je to pro ně hobby, není za to takové finanční ohodnocení, aby nemuseli mít svou vlastní práci. Některým hráčům končí smlouva. Ale teď jsme to neřešili. Nikdo nevěděl, jak to s námi dopadne. Svou roli v tom hrály emoce.

A co vy? Budete pokračovat v roli trenéra?

U mě je to podobné, jako u některý hráčů. Dojíždím z Prahy, je to pro mě na každý trénink a zápas dvou a půl hodinová cesta. Doma mám dvě děti. Musíme si se Štěpánem Slaným (hrající manažer) sednout a probrat co bude dál. Domluvili jsme se na tříletou spolupráci. Teď mi skončila třetí sezona. Ještě se uvidíme.