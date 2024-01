Florbalisté České Lípy stále bojuji o vysněné předkolo play-off. K tomu, aby se Severočeši dostali do nejlepší desítky, budou v sobotním utkání potřebovat porazit celek nováčka Superligy, pražských Butchis. Utkání, které zase spadá do kategorie velmi důležitých, začíná navíc v příjemném sobotním čase od 19 hodin.

Florbalisté České Lípy doma podlehli pražské Spartě 1:6. | Foto: Vít Černý

Butchis se zkraje sezony blýskli několika zajímavými výkony, když o body okradli například pražské Bohemians. Jinak ale zatím vybojovali v dosavadním průběhu pouze čtyři výhry a téměř jistě se musí smířit s bojem o záchranu soutěže v sériích play-down. Tým vedený Janem Zahalkou a založený Romanem Bučkem zatím spíše sbírá superligové zkušenosti, o čemž svědčí také jeho nedávná prohra 3:4 po samostatných nájezdech s Karlovými Vary.

V kádru dalšího pražského superligového celku se nachází i hráči, kteří spojili část své kariéry s Českou Lípou. Hned dva z nich navíc patří k suverénním lídrům produktivity klubu. Jakub Černý má zatím na svém kontě 34 bodů a Matyáš Kalina je aktuálně na 29 bodech. V Lípě působil čas i Petr Novotný, který zatím nastřádal deset kanadských bodů. Mezi statistikami soutěže se vyjímá jednoznačně nejlepší přesilovka v soutěži, kde se Butchis mohou pochlubit úctyhodným číslem 63,33% využití.

Oba dva soupeři se vzhledem k postupnému průniku Butchis mezi elitu, kdy po výhře v Národní lize Pražané prakticky bez porážky proletěli i druhou nejvyšší soutěží, potkali v soutěžním utkání pouze jednou. V pražských Štěrboholích se nakonec radovali z výhry po nájezdech Butchis, kteří přetlačili Lípu 8:7. Severočeši však podali v prvních dvou třetinách katastrofální výkon a ani stíhací jízda završená ziskem jednoho bodu je po takovém průběhu utkání nemohla uspokojit.

Takový lapsus si Českolipští v sobotu rozhodně dovolit nemohou. Cesta do play-off povede minimálně přes zisk alespoň pěti až šesti bodů ve zbývajících sedmi zápasech, které mají Severočeši před sebou. Po matném výkonu v Ostravě, kdy Česká Lípa opět selhala v koncovce a svou nedisciplinovaností pouštěla soupeře do přesilových her, tak budou muset svěřenci kouče Vladimíra Trčky opět zabrat.

"Do utkání budeme chtít vstoupit aktivní hrou na míčku. Chceme kontrolovat průběh utkání už od začátku. Musíme se také vyvarovat zbytečných ztrát a nepouštět Butchis k brejkům. Je potřeba dát si pozor i na zbytečná vyloučení, která Butchis v této sezoně nekompromisně trestají. Koneckonců mají aktuálně nejlepší přesilovku v lize. Hrajeme doma a chceme jednoznačně získat tři body, které nás přiblíží našemu cíli, tedy účasti v předkole play-off. Zvu všechny českolipské fanoušky na zápas, protože jejich podpora bude velmi důležitá," uvedl vedoucí týmu František Beránek.

Zdroj: FBC Ostrava

O čelo českolipské produktivity se se 24 body dělí Ladislav Pekárek s Radimem Křenkem, o bod méně má aktuálně kapitán Radek Krajcigr a se 22 body je na čtvrtém místě Daniel Štěrba. Tým by pro důležitý sobotní souboj měl být kompletní.

Utkání v českolipské sportovní hale začíná od 19 hodin a řídit ho budou pánové Přemysl Bališ a Peter Varga.

Zdroj: fbcceskalipa.cz