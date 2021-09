„Nepředvádíme vůbec špatné výkony. Rozhodují detaily, jako byla naše nedisciplinovanost, nebo špatná koncovka,“ má jasno Derka.

Ve druhém kole hostila Česká Lípa Střešovice. Zápas dobře rozehrála, v závěru však už nestíhala a prohrála 4:6. „Dlouho jsme sahali po bodech, byl to vyrovnaný zápas. Střešovice mají kvalitu na hokejce, my jsme ale měli poměrně dost šancí. Překvapili jsme soupeř, že jsme hráli hodně na míčku. Velká škoda, že jsme za stavu 3:1 neproměnili další tutovky. Tatran pak díky dorážkám vyrovnal a následně i celý zápas otočil. My to zkusili v power play, ale nepodařilo se. Byl to dobrý výkon, zachytal nám brankář Ponomarev. Bohužel nám nešla koncovka,“ hodnotil Derka.

V neděli pak Lípa zajížděla do Vítkovic. Byla z toho porážka 3:8. „Tam už nám možná docházely síly, kvůli zdravotním důvodům nás moc nebylo. Dozadu jsme hráli dobře, ale směrem do útoku jsme nebyli nebezpeční. Zase nás držel brankář, tentokráte Lukáš Chyna. Po dvou třetinách jsme prohrávali 1:3, přitom jsme ještě dvakrát jeli sami na branku. Za stavu 5:2 jsme dostali tři góly do prázdné branky. Mohlo to vypadat jinak,“ konstatoval českolipský kouč.

V dalších zápasech přijdou na řadu relativně hratelnější soupeři. V sobotu 25. září hostí Česká Lípa (19.00) Ostravu, v úterý 28. září se představí od 14 hodin na půdě Brna. „Myslím si, že nepodáváme špatné výkony. Sice jsme prohráli, ale je to lepší, než když dostanete výprask. To se nám v minulosti stávalo. Máme na co navazovat. Hrajeme dobře na míčku. Proti lepšímu soupeři jsme se museli přizpůsobit, abychom nebyli na hlupáky. Teď nás čekají soupeři, proti kterým bychom už mohli něco urvat. Uvidíme, jak to bude na hřišti,“ dodal David Derka.

Zdroj: Youtube