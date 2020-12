Proti Bohemians se Lípa prosadila jako první, ale nakonec vysoko prohrála.

Florbalový brankář Lukáš Chyna. | Foto: FBC Česká Lípa

Prvním soupeřem florbalistům České Lípy byli v sobotu hráči Bohemians Praha. Česká Lípa vstoupila do zápasu lépe, dokázala se prosadit jako první. Domácí rozehrávali od své branky poněkud laxně, čehož využil Jaromír Ekl. Získal míček a poslal do brejku Radka Krajcigra, který uspěl bekhendovou střelou. Mezi osmou a devátou minutou se hra týmu z Libereckého kraje rozložila, inkasoval hned tři branky. Z úniku srovnal Ivan Tomča, Bohemians šli do vedení díky střele Matěje Pěničky do odkryté části branky a dvoubrankový náskok Pražanům dopřál Filip Forman. Českolipským se podařilo snížit na 2:3, z bezprostřední blízkosti poslal míček do branky Oldřich Jireček. Ve zbytku první třetiny přidali hráči Bohemians další dva góly, trefili se Mikuláš Forman a Patrik Šebek. Po první třetině vedli domácí 5:2.