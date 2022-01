„Já si myslím, že jsme se zlepšili už na konci roku. Strašně nás mrzí, že jsme Brno neporazili za tři body. To nám pak může chybět. Mrzí nás porážka s Libercem, tam jsme měli něco urvat. V novém roce jsme zaslouženě porazili Otrokovice. Proti Chodovu jsme měli štěstí, ale šli jsme tomu naproti. Boleslav byla lepší, ale i tak jsme se drželi ve hře a kdo ví, mohlo to vypadat jinak,“ hodnotil poslední zápasy David Derka, kouč České Lípy.

Do konce základní části sehrají Severočeši ještě čtyři zápasy. Na desáté Otrokovice ztrácí čtyři body. Teoreticky by stačily dvě vítězství, jenže…

„Pokud chceme do play-off, musíme porazit Pardubice a Královské Vinohrady. Bojím se, že šest bodů stačit nebude. Otrokovice mají také čtyři zápasy a asi nějaké body udělají. Nám pak nezbývá nic jiného, než porazit Black Angels, nebo Spartu. Pokud bychom do konce základní části získali devět bodů, šance na desátý flek by byla reálná,“ přemýšlí Derka.

Českolipský tým v poslední době zapracoval na fyzické kondici. To ostatně potvrdil i kouč Derka. „V prosinci jsme hráli jenom dva zápasy, takže byl na trénink čas. Fyzička je součást dnešního sportu, všechno se zrychluje. My máme starší tým a tohle nám prostě chybí. Byl to ale jeden z aspektů, na který jsme se zaměřili. Trénovali jsme hru na míčku, pilovali přesilovky a oslabení. Doufám, že to bude znát,“ usmál se Derka.

Jak je na tom před finišem základní části Superligy hráčský kádr?

„Komplet rozhodně nejsme, celkově nás prostě není moc. Ta únava se bude projevovat. Uvidíme, co se do toho promítne, může nás postihnout nějaká karanténa. U nás je to horší v tom, že kluci chodí do práce, takže jsou k tomu náchylnější,“ zdůraznil.

V neděli 16. ledna zápas na půdě Black Angels. Pak doma duel se Spartou, výjezd do Pardubic a konec základní části obstará domácí duel proti Královským Vinohradům.

„Budou rozhodovat maličkosti. Horší pro nás je, že všichni naši soupeři mají o co hrát. Sparta a Black Angels o první šestku, Vinohrady a Pardubice o to desáté místo. Uvidíme, kdo se s tím lépe vyrovná. Je daleko těžší hrát play-down, než play-off. Kdo si to zkusil tak ví, o čem mluvím. Celkově nás rozhodně nečeká nic jednoduchého. Jak už jsem zmínil, rozhodovat můžou drobnosti. Takže třeba špatný vstup do zápasu, nebo hloupý faul. Uvidíme, jak se s tím popereme,“ dodal David Derka.

Ještě nás čeká hodně práce. Nezbývá nám také než věřit, že okolí kolem nás v závěrečných kolech ještě trochu poztrácí. My navíc musíme ještě jednou překvapit,“ řekl obránce Štěpán Slaný.