Florbalisté hlásí posilu! Do Lípy přichází Jakub Bína, trojnásobný mistr ligy

Po úspěšné jízdě českolipského týmu do čtvrtfinále play-off florbalové Livesport superligy se začíná tvořit kádr na příští ročník. Jeho osa by měla zůstat zachována. Ba co více, klub již zkraje května ohlásil příchod velké posily, finalisty letošního ročníku soutěže, Jakuba Bíny z Mladé Boleslavi. Ten zamířil do okresního města na severu Čech v rámci tříleté spolupráce.

Česká Lípa hlásí posilu, na sever Čech přichází Jakub Bína z Mladé Boleslavi. | Foto: FBC 4CLEAN Česká Lípa