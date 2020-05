Českolipští florbalisté se začnou připravovat na svou další sezónu v Superlize bez hlavního trenéra. Dosavadní kouč Jiří Stožický se rozhodl pro změnu angažmá, přesunul se do nedaleké Mladé Boleslavi. Českou Lípu tak dočasně povedou manažer Štěpán Slaný a kapitán Tomáš Kadlec. Vedení klubu v současné době hledá náhradu za odcházejícího trenéra.

V průběhu minulého ročníku se management FBC Česká Lípa rozhodl pro změnu na trenérském postu. Lenka Bartošová, která s týmem postoupila do české nejvyšší florbalové soutěže a uhájila superligovou příslušnost, se přesunula do role konzultantky.

Na její místo přišel právě Jiří Stožický a jako asistent bývalý hráč David Marhan. Tato trojice dovedla tým do skupiny play-down, ve které byla série s Hattrickem Brno za nerozhodného stavu 1:1 přerušena. Později se ukázalo, že to pro oba kluby znamená záchranu nejvyšší soutěže.

Nečekaný odchod

Rozhodnutí Jiřího Stožického o změně angažmá nečekal ani samotný manažer českolipských florbalistů Štěpán Slaný. „Odchod mě bohužel velmi překvapil. Od konce minulé sezóny bylo víceméně jasné, že bude Jiří Stožický pokračovat v pozici hlavního trenéra i nadále. To mohla samozřejmě předpovídat i florbalová veřejnost poté, co jsme se na konci sezony dohodli s Lenkou Bartošovou, že tým potřebuje po třech porážkách nový impuls. K Jirkovi jsme hledali pouze vhodného asistenta a řešili další koncepci týmu s prostupností jednotlivých kategorií,“ ohlédl se za možným scénářem.

Ukončení spolupráce Stožického s florbalovým klubem nenasvědčovalo vůbec nic. Blesk z čistého nebe přišel tři dny před startem letní přípravy. „Do té doby se ke mně před klíčovým telefonátem dostal jen jeden náznak, kdy jsem se dozvěděl, že má nějaké nabídky. Nebylo to ale nic konkrétního. Zároveň tam z jeho strany ale byly i nějaké pochybnosti, zda tuto pozici zvládne,“ dodal manažer Slaný, který byl jednáním dlouholetého kolegy překvapený.

„Vzhledem k tomu, že spolu máme nadstandardní vztah a známe se od roku 2003, bych očekával jiné řešení. Rozhodně ne to, že sám hledal nové výzvy a za mými zády kontaktoval vedení Mladé Boleslavi. Je to hodně nefér situace, kterou budu kousat dlouho,“ řekl Slaný.

Odlišné pohledy

Trenér Jiří Stožický vzniklou situaci vidí poněkud odlišně. „Po skončení sezóny jsme se bavili o tom, že bych uvažoval o nějaké změně, protože jsem v České Lípě už osm let. Cítil jsem, že už zdejšímu týmu nemám co nabídnout. Štěpán říká, že každý trenér má u týmu nějakou životnost. Cítil jsem, že kdyby se v sezóně přestalo týmu dařit, už bych mužstvu nedokázal dát impulz. Uznávám, že jsme to mohli řešit třeba o čtrnáct dní dříve,“ ohlédl se Stožický.

Změny na trenérských postech ke sportu patří, v tomto případě se podle zástupců FBC Česká Lípa jednalo o velmi nevydařené načasování. „ V současné době nemáme trenéra a přípravu provizorně vedu já s kapitánem Tomášem Kadlecem. Kdo našemu sportu rozumí, tak ví, že v této situaci, kdy je rozebrán florbalový trh jak s hráči, tak trenéry, je velmi složité kohokoliv sehnat. Každopádně nechceme hledat záplatu, ale především kvalitního trenéra, který náš tým a klub posune zase o něco výše,“ nastínil další plány Štěpán Slaný.

Jiří Stožický je přesvědčen, že českolipskému florbalu za osm let dal mnoho a odvedl dobrou práci. Tento názor však všichni nesdílí. „Jeden z členů výkonného výboru veřejně přirovnal můj odchod k odchodu Němců z České Lípy v roce 1945. Toto přirovnání mě hodně mrzí, myslím, že odchod fašistů nemá nic společného se sportem a s tím, že já odcházím do jiného týmu,“ sdělil nyní už bývalý trenér florbalistů České Lípy.

Manažer Slaný i přes tento rozkol vnímá svého dlouholetého kolegu a kamaráda jako kvalitního trenéra. „Stóža je kvalitní trenér, možná občas podceňovaný. Prošel Libercem, Mladou Boleslaví a poté zakotvil v České Lípě, kam se nakonec i přestěhoval. Zažili jsme spolu postup ze druhé ligy,“ ohlíží se za společnými momenty.

Jiří Stožický bere angažmá v Mladé Boleslavi jako velkou výzvu. „Tento klub patří mezi zhruba dvacet nejlepších v Čechách. Z mého pohledu je to velká výzva, kterou chci absolvovat. Považuji to i za možnost, jak se posunout v trenérské kariéře.

Mám také výhodu v tom, že některé lidi v Mladé Boleslavi znám, takže nejdu do neznámého prostředí. Na působení v novém týmu se těším. Bylo to pro mě těžké rozhodování i vzhledem k situaci, která se aktuálně děje v celém světě,“ ukončil Jiří Stožický. Florbalisté FBC Česká Lípa tedy vstupují do letní přípravy na sezónu 2020-2021 v Superlize bez hlavního trenéra. Následující týdny výrazně napoví, kdo uvolněné místo trenéra zaujme.