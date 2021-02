„Sparta je určitě silný tým. Má ve svém kádru hodně šikovných kluků, hlavně směrem dopředu. Jsou agresivní, vybojují hodně míčků. Sparta je silná v protiútocích, nesmíme jim je dávat zadarmo. Zároveň bychom měli trochu převzít jejich roli. Je potřeba, abychom my chodili do těch rychlých kontrů, hráče na to máme,“ řekl před zápasem kouč České Lípy David Derka.

Vzájemné zápasy Sparty a České Lípy sice bodově a výsledkově vyznívají pro celek z hlavního města, herně a z hlediska gólového rozdílu jsou však vyrovnané. Koneckonců i zkraje letošní sezony nabídl souboj těchto dvou týmů velké drama. Českolipští v něm dokonce po dvou třetinách vedli 6:4, ale poslední dvacetiminutovku nezvládli a prohráli 7:8. Jediný bodový zisk proti tomuto soupeři tak přinesl 2. listopad 2019, kdy Severočeši před domácím publikem triumfovali 8:5.

„Co si můžeme vzít z našeho vzájemného zápasu? Asi to, že to bylo vyrovnané. Je to hlavně o našem nastavení. Čím méně chyb uděláme, tím pro nás ten soupeř může být hratelnější. Skvěle to bylo vidět právě v posledním utkání proti Bohemce. Dlouho to bylo vyrovnané, pak jsme začali hrát jinak a hned se to změnilo,“ poznamenal Derka.

Ten stále nemá k dispozici kompletní kádr. „Stále máme čtyři, pět zraněných hráčů. Ale situace je daleko lepší, než v prosinci, tam jich chybělo hned osm,“ zavzpomínal.

Forma Sparty v posledních zápasech není špatná. Výběr trenéra Kašpárka dokázal zvítězit v sedmi z posledních devíti zápasů, byť to povětšinou bylo proti soupeřům z nižších pater tabulky. Tým z Prahy odehrál jen 16 zápas, o čtyři méně než Česká Lípa. Také proto je zatím celek tradičně operující na špičce tabulky až sedmý s výraznou ztrátou na týmy před sebou. V posledním duelu Sparta zachránila v závěru dva body z Brna, kde vyhrála po samostatných nájezdech.

Českolipští se ještě nevzdávají šance na play-off. Na osmou příčku ale ztrácí osm bodů. „Ve hře je ještě hodně bodů. Je v našich silách všechny poslední zápasy vyhrát. Dokážeme porazit Spartu, nebo Ostravu. Na druhou stranu dokážeme s každým prohrát. Pokud se nám teď podaří pravidelně bodovat, play-off bude blízko,“ dodal Derka.

Sobotní duel začíná v 17 hodin a vzhledem k přetrvávajícím opatřením ho budete moci sledovat pouze na dálku. Rozhodčími zápasu budou Jakub Nábělek a Radek Štengl.

A co říkají před zápasem se Spartou hráči?

Lukáš Chyna, brankář: „Víme, že Sparta je soupeř, kde můžeme brát body. Je to tým, který je šikovný na balónku a trpělivě čeká na chybu soupeře. Když budeme hrát zodpovědně do obrany, můžeme hrozit z protiútoků. A být úspěšní. Věřím, že všechny body zůstanou v Lípě.“

Radek Krajcigr, útočník: „Na zápas se připravujeme velmi intenzivně. Papírově silnější soupeř může občas odevzdat body. Proti Bohemce se nám obecně nedaří. Asi jsme do zápasu nastoupili s určitým negativním pocitem. A podle toho to taky tak vypadalo. Spartu jsme minulý rok doma porazili a vím, že to jde. Takže půjdeme do utkání s čistější hlavou a větším odhodláním. Musíme si to určitě pohlídat vzadu a nedostávat zbytečné branky. Blíží se konec seźóny, každý body se počítá. Určitě se o ně porveme.“

Videopřenos ze zápasu Česká Lípa - Sparta můžete sledovat ZDE