Nová sezona florbalové Superligy je tady! Česká Lípa zahájí sedmý ročník v nejvyšší soutěži na půdě Mladé Boleslavi, hrát se bude 12. září od 10 hodin.

Štěpán Slaný v dresu florbalové České Lípy. | Foto: Vít Černý

Cíle celku ze severu Čech jsou jasné. Konečně ochutnat atmosféru play-off. „V tuto chvíli máme na papíře nejsilnější tým v klubové historii. Chceme minimálně předkolo play-off. Ale uvidíme,“ má jasno Štěpán Slaný, hrající manažer FBC 4CLEAN Česká Lípa. Tu do boje povede nový trenér, Davida Derku nahradil Vladimír Trčka.

Příprava už je minulostí. Jak jí hodnotíte?

Já jsem jich zažil hodně a mám pocit, že tahle letní příprava byla nejlepší v naší historii. Jak kvantitou tak kvalitou. Dokázali jsme do týmu přivést dost slušných hráčů. Můžeme postavit čtyři vyrovnané lajny. Navíc zafungoval efekt nového trenéra, to je asi v každém týmu. Díky tomu měli všichni na začátku letní přípravy stejnou startovní čáru. Všichni do jednoho makali. Ať už to by Ráďa Krajcigr nebo mladý junior, který bojoval o sestavu. Líbilo se mi nadšení a motivace.

Pojďme se ještě vrátit k vašemu kádru, kde se přeci jen nějaké změny udály.

Ztratili jsme Milana Tichého a Honzu Pešku. Je tady ale Radim Křenek, obrovsky zkušený hráč, lídr kabiny, který by měl učesat náš rozháraný herní styl. Pak tady máme mladé pušky z Ústí a Děčína, také nám dorůstají mladí hráči. V tuto chvíli máme na papíře nejlépe složený tým v historii. Ale to nám ukážou první zápasy. Věřím, že se nemýlím a bude to fungovat.

V přípravě jste vyhráli jen dvakrát, včetně jednoho pohárového vítězství.

Dvakrát jsme hráli s Tatranem, to byl samozřejmě velmi těžký soupeř. V generálce jsme v rámci poháru padli v Hradci Králové. Bylo to tam hodně specifické, přesto jsme vedli 3:0. Ale zase se ukázala ta naše nevyzrálost, když jsme takový zápas dokázali ztratit. Na druhou stranu je to dobře. Potrápil nás prvoligový tým, nikdo nám nedá nic zadarmo. Měli jsme také Spartu, s ním jsme odehráli vyrovnaný zápas. Přípravu není potřeba nějak přeceňovat, realita se ukáže až v zápasech Superligy.

Vše zahájíte v úterý 12. září od 10 hodin proti Mladé Boleslavi, kde nemáte co ztratit, viďte?

Proti Mladé Boleslavi to bude velké derby, náš předseda tam šel dělat trenéra, teď tam jsou vlastně ti Českolipáci. Za nás zase hrají kluci, kteří v Boleslavi hrávali. My budeme v pozici outsidera, víme, jak jsou vyložené karty. Budeme to chtít Boleslavi co nejvíce ztížit. Pokud budeme bodovat, bude to obrovský nadstandard.

V září vás čeká ještě Chodov, Liberec a Pardubice. Tedy soupeři, kde se dá bodovat, nemyslíte?

Je to hodně zajímavý los. Na Chodov umíme zahrát, tady bychom nějaký ten bod mohli urvat. Navíc tam přešel právě Milan Tichý, takže to bude určitě pikantní. V Liberci to bude zápas pravda, je to zase školní utkání, takže se bude hrát od devíti ráno. Velké derby, kde jde o všechno. Hlavně o čest v našem regionu. A Pardubice? To bude zápas, kde prostě musíme vyhrát, pokud chceme hrát v tabulce trochu výš. Na konci sezony jsme vždy počítali bodové ztráty z týmy okolo nás. Takže bychom v září rádi udělali šest bodů. Všechno navíc bude paráda.

Dosáhnout konečně na play-off. To bude váš hlavní cíl. Mám pravdu?

Zůstáváme pokorní. Víme, jaký máme rozpočet, hráče a možnosti. Budeme hrát Superligu už sedmou sezonu. Tohle slyšet před osmi lety, když jsme postupovali, tak bych si myslel, že je blázen. My to hrajeme, protože nás to baví. Platíme si příspěvky, jezdíme na zápasy vlastními auty. Jinak máte pravdu. Po sedmi letech nemůžeme mít jiné cíle, než postup do play-off. Minimálně alespoň předkolo. Máme mladší kádr, takže potřebujeme výsledkovou motivaci. Když se podívám na personální složení ostatních týmů, tak věřím, že pod sebe můžeme dostat pět, šest týmů.

Vy tedy budete ještě pokračovat v aktivní kariéře?

Jsem starý hráč, tak to je. Ale ještě to zkusím. Nechybí mi motivace. Má za sebou jednu z nejlepších příprav, cítím se dobře, netrápí mě zranění. Jsem moc rád, že ten kádr je širší. Nikdo si nemůže myslet, že to bude rozhodovat 40letý hráč. Myslím si, že můj přínos v zápasech bude při nestandardních situací. Spolu s Radkem Krajcigrem a Radimem Křenkem bychom měli tým táhnout svými zkušenostmi. Rád bych se loučil nějakým úspěchem. Rád bych skončil s pocitem, že má tým určité vize a budoucnost. Jsem specifický hráč a vím, že ne všem se můj styl líbí. Ale stále cítím, že můžu týmu něco dát.