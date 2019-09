Severočeši mají za sebou výsledkově velmi pozitivní přípravu. Na úvod sice přišly červnové porážky na pardubickém Sokol Cupu proti domácímu výběru a otrokovickým Panterům, absence zápasového tempa však byla na všech stranách ještě patrná. Ještě před startem letních prázdnin pak Česká Lípa dokázala doma porazit Chomutov 9:4.

„V červenci se chceme zaměřit především na útočnou část a na zvládání soubojů jeden na jednoho. To by nám mohlo v sezoně umožnit lépe vytvářet přečíslení,“ vyslala jasný signál Bartošová. V hodně ofenzivních zápasech tohoto měsíce se její slova potvrdila. Českolipští sice nejprve podlehli Karlovým Varům 6:7, pak ale porazili druholigový Lucern 4:3 a zvítězili i na půdě nováčka Tipsport Superligy Black Angels 7:6 po samostatných nájezdech.

Po dalším velkém obratu na půdě Chomutova, kde Česká Lípa nakonec zvítězila 13:12, už přišla na řadu také soutěžní utkání. Po přesvědčivém výkonu si FBC poradilo s Libercem 6:3 a postup do osmifinále soutěže potvrdilo následně v Ústí nad Labem, kde dokázalo triumfovat po velkém obratu ve třetí části hry 8:7. Sebevědomí týmu před novou sezonou podtrhly rovněž výkony proti německému celku Weissenfels 11:4 a proti semifinalistovi loňského ročníku, týmu ACEMA Sparta Praha, který Česká Lípa porazila 11:8.

V České Lípě vsadili během letní přestávky především na zachování kádru. K žádným velkým změnám tak nedošlo, zůstaly však hlavní opory týmu jako Radek Krajcigr, Jaromír Ekl, Milan Tichý nebo Štěpán Slaný. Novým kapitánem se po dlouholetém působení Lukáše Mlejnka v této funkci stal Tomáš Kadlec. „Je to pochopitelně nová výzva. Jsem rád, že jsem dostal důvěru a moc se těšíme na atmosféru při domácích utkání,“ uvedl bývalý bek Mladé Boleslavi.

Tým by se rád podíval poprvé ve své historii do play-off Tipsport Superligy. „Asi si nemá cenu mazat med kolem pusy a říkat, že máme na první pětku nebo šestku. Na druhou stranu s týmy z druhé poloviny ligy se můžeme měřit pravidelně a pokud se vyvarujeme zbytečných ztrát,“ můžeme na tento cíl dosáhnout,“ má jasno Štěpán Slaný. „Motivaci na to určitě máme,“ doplňuje.

Ostrý start čeká na Českou Lípu už v pondělí 16. září, kdy na zimním stadionu vyzve od 17:30 v rámci televizního utkání Tatran Střešovice. Vstupné na zápas je zdarma a těšit se můžete na výborný sportovní zážitek i bohatý doprovodný program.

Kádr České Lípy před novou sezonou:

Brankáři: Ivan Ponomarev, Jan Dvořák, Lukáš Chyna.

Hráči do pole: Štěpán Slaný, Milan Tichý, Lukáš Mlejnek, Tomáš Kadlec, Drahoslav Pastor, Daniel Štěrba, Jan Merlíček, Radek Krajcigr, Jaromír Ekl, Jan Hřebřina, Petr Novotný, Marek Dzierža, Jan Spilka, Jakub Knespl, Daniel Kněžour, Dominik Jansa, Jakub Karel, Jakub Jirsa, Radek Matějíček, Jiří Vlček, Josef Hanzalík.

Autor: Radek Barkman