Pluhař v tomto ročníku hájí barvy švýcarského celku UHC Thun, jemuž se ale zatím v tamní nejvyšší soutěži příliš nedaří. Thun zatím v pěti odehraných duelech nezískal ani bod, sám Pluhař však disponuje bilancí 2+1. Aktuálně je švýcarská NLA přerušena, a tak zamířil někdejší forvard Mladé Boleslavi právě do České Lípy i z toho důvodu, aby nabral před opětovným restartem soutěže zápasovou praxi.

„Reagovali jsme na naši velkou marodku, která nás provází už od začátku sezony. Postupně nám vypadli Kněžour, Jansa, Mlejnek, Spilka, Hřebřina, Karel, Matějíček a nově i Dvořák, který by ale snad už o víkendu měl být k dispozici. Nebudeme mít ani kluky z Ústí Vavrušku nebo Fuchsiga. Využili jsme tak přerušení švýcarské ligy a zapůjčili do konce prosince Pepu Pluhaře. Nejde přitom úplně o náhodu. S Pepou jsme dlouhodobě v kontaktu, a to nejen díky našemu přátelství z Mladé Boleslavi. Věříme, že nám tento hráč pomůže vyřešit současnou situaci a díky svým schopnostem zase posune některé naše hráče o kus dál,“ uvedl klubový manažer Štěpán Slaný.

Pluhař by se měl poprvé v českolipském dresu představit už v sobotním utkání proti Vítkovicím. To začne v sobotu od 19:00 a mělo by se odehrát tradičně bez přítomnosti diváků.