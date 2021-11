Svěřenci Davida Derky prohráli poslední čtyři zápasy při hrůzném skóre 9:38! Naposledy Česká Lípa prohrála na půdě Ostravy vysoko 3:10.

„Hrálo se v pátek od 18 hodin, takže jsme nebyli kompletní. Cestou nám sněžilo, takže to nebyla komfortní situace. Na to se vymlouvat nebudeme. Herně jsme začátek zvládli, měli jsme tam šance tak na tři góly. Vstup nebyl špatný, chyběly branky,“ hodnotil Derka úvod utkání.

Lípa prohrávala po první třetině 3:4, další dvě ale ovládla Ostrava shodně 3:0. „Rozhodující byl pátý a šestý gól domácích. Ten šestý byl sporný. Ostrava pak byla více na míčku. My se snažili, ale domácí nás trestali z protiútoků,“ pokrčil rameny.

Za sedmnáct zápasů vybojovali českolipští florbalisté pouhých sedm bodíků. Spokojenost tak logicky není na místě. „Určitě to zatím není podle našich představ. To desáté místo není daleko, ale my se musíme také připravovat na jiný scénář. Po repre pauze nás čeká Brno, Liberec a Otrokovice. Pokud tady nic neuhrajeme, tak se zřejmě nevyhneme play-down. Jestli získáme třeba šest bodů, můžeme ještě uvažovat o té desáté příčce. Teď mám hodně času, čeká nás hodně dřiny, musíme se zlepšit ve spoustě aspektech,“ má jasno českolipský florbalový trenér.

Severočeský tým doplácí na špatnou efektivitu v koncovce. Jak tenhle problém vyřešit? „Přemýšlíme, že bychom si zkusili domluvit přátelské utkání s týmem z nižší soutěže. Musíme se ale před brankou jinak chovat. Je potřeba tam ty míčky prostě nějak dostrkat, brankářům to musíme co nejvíce znepříjemnit,“ konstatoval.

Co se týče posílení kádru, tak tam má Česká Lípa hodně omezené možnosti. „Minulý rok nám pomáhali kluci z Ústí. Jenže ani oni nemají nafukovací kádr. Bohužel, trh hráči vypadá tak, jak vypadá. Máme ještě zraněné, doufám, že se nám doléčí hráči, co bojovali s nachlazením. Není to prostě jako v hokeji, kdy si koupíte tři, čtyři hráče a tým doplníte. Hrajeme s tím, co máme k dispozici,“ dodal David Derka.