Zatímco florbalový klub v České Lípě usiluje o premiérovou účast ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže, snaží se zároveň myslet na svou budoucnost. V týmu juniorů, kteří působí rovněž v elitní tuzemské soutěži, se tak objevují jména hráčů z partnerských klubů, tedy z Lovosic nebo z Děčína.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Rušný provoz na obou linkách je patrný. V rámci spolupráce s Děčínem, jehož mužský A tým aktuálně bojuje o setrvání ve své divizní skupině, tak zamířili do okresního města bývalí českolipští hráči. Petr Procházka, Vojtěch Legner, Petr Vondráček, Jiří Vlček a Vojtěch Jirka navíc v českolipském dresu okusili i Superligu, vedle nich dříve zamířil do Děčína také Petr Fišer. I s jejich pomocí se tým pokusí stáhnout šestibodovou ztrátu na záchranu a vybojovat setrvání v soutěži.

Opačným směrem zamířil už v průběhu podzimních měsíců do České Lípy talentovaný útočník Kryštof Loubek. Ten se podílel společně se svými parťáky už na postupu do CE Ligy juniorů a v ní mimo jiné třemi brankami pomohl překvapivě zdolat favorizovaný Chodov 8:6. "Kryštof je pro nás hráčem budoucnosti. Postupně ho plánujeme obehrávat také v závěru základní části Superligy, kde nasbíral už i jeden superligový zápas. Společně s Petrem Slánským patří k velmi talentovaným nadějím severočeského florbalu," nechal se slyšet hrající klubový manažer Štěpán Slaný. Slánský už nasbíral v dosavadním ročníku juniorské extraligy patnáct bodů, Loubek o dva méně. Loubek do České Lípy přišel na přestup, u Petra Slánského je zatím na pořadu dne hostování do konce sezony.

"Zároveň chceme v rámci výměny pomoci i Děčínu. Záleží nám na tom, aby se florbalově rozvíjel celý náš region. Proto budou za místní A tým nastupovat Petr Procházka, Vojta Legner, Petr Vondráček, Jirka Vlček, Vojtěch Jirka nebo Petr Fišer. Přál bych si, aby se v těžké skupině nakonec Děčín zachránil," doplnil Slaný.

Zdroj: FBC 4CLEAN Česká Lípa

Dobrou brankářskou školu z Lovosic prokazuje také jmenovec superligového brankáře Jana Dvořáka Radek. I on předvádí v brance juniorského celku výborné výkony a svými zákroky si vysloužil pozornost ostatních soupeřů zvučných jmen. Radek Dvořák bude v juniorce působit na hostování do konce tohoto ročníku a i on by se výhledově mohl posunout do A mužstva. Opačným směrem vyráží posílit dorostenecký lovosický tým úspěšně usilující o postup na MČR brankář Šimon Záruba.

"Stejně jako je prvotním cílem našeho klubu setrvání mužského týmu v Superlize, tak se pochopitelně chceme rozvíjet i dál. Jsem rád za to, že jsme navázali spolupráci i s Lovosicemi a pevně věřím, že z ní budou profitovat oba kluby," vysvětluje Slaný. Lovosičtí dorostenci předvádí v prvním koši skvělé výkony a v konkurenci Bohemians, Karlových Varů nebo Kladna jsou zatím v tabulce na prvním místě.

Kosina nejlepším hráčem podzimu! Nabídky měl, z Mimoně ale neutíká

„Detaily spolupráce budeme ladit ke konci letošní sezóny. V České Lípě cítíme, že aby se udržel náš florbalový region zdravý a namotivovaný, je potřeba začít vytvářet úzkou spolupráci s jasnou vizí pro všechny zapojené subjekty. Rozhodně nemáme zájem po vzoru ostatních klubů vytěžit talentované hráče pro nejvyšší soutěž a tím postupně trávit naše florbalové sousedy“, uzavřel Štěpán Slaný.

Zdroj: fbcceskalipa.cz