V závěru to pak českolipští hráči zkusili v šesti bez brankáře. Místo vyrovnání ale přišel šestý gól Tatranu. Ten obstaral v čase 59.24 Kreysa.

V poslední periodě Střešovice dokonaly obrat. Ve 43. minutě dostal Tatran do vedení Šimek. O devět minut později bylo s Lípou ještě hůř. Šimek svým druhým zásahem zvýšil na 5:3. Jiskřičku naděje domácím vykřesal Radek Krajcigr, který v 56. minutě snížil na rozdíl jediné branky.

První gól sice dali hosté, ve 4. minutě se prosadil Beneš, přesto první třetina patřila domácím. Severočeši během devíti minut nastříleli tři branky. Vyrovnání zařídil svou bombou Tichý, do vedení dostal Lípu Vlček. O několik vteřin později ho napodobil Stárek. Jenže pak přišlo vyloučení Nováka, které velmi brzy potrestal opět Beneš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.