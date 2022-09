Je ovšem pravdou, že v covidové sezoně 2020/2021 se už jeden TV duel právě v prostorách sportovní haly odehrál. Česká Lípa zde přivítala střešovický Tatran a výsledkem byla tehdy po zajímavém průběhu porážka 7:12. Tentokrát zamíří do České Lípy k utkání před kamerami České televize další celek – Florbal Chodov. Zatímco s Tatranem nebo s Libercem se Česká Lípa utkala před kamerami ČT už dvakrát, s Chodovem to bude premiéra.

Velkou roli v přesunu utkání do příjemných prostor sportovní haly sehrály i aktuální ceny energií, které místy rostou do závratných výšek. „Přitom jsme zpočátku opět řešili podklad na ledovou plochu a dohadovali se s hokejisty o uvolnění ledu. Ale doba je jaká je a náklady na televizní utkání nám rázem dvojnásobně vzrostly. To je samozřejmě pro klub velmi nekomfortní. Začala se proto hledat možnost, jak dostat utkání na naši domácí halu. Jedinou podmínkou stavenou z České televize bylo vytvoření nového balkonu pro kamery naproti hlavní tribuně. Zdálo se, že máme vyhráno, ale nastaly problémy. Člověk, který to měl realizovat nám řekl, že je to pro něj časově nereálné. Začali jsme proto znova a našli další zájemce, ovšem ani ti nakonec neměli čas si to přijet zaměřit nebo vymyslet. Vzhledem k tomu, že jsem se tím nějaký čas živil jsem vzal do ruky papír a tužku a za hodinu bylo vymalováno. Za necelých šest hodin byl balkon na světě,“ uvedl útočník českolipského klubu a klíčová postava FBC Marek Dzierža.

Program pro příští hodiny je tak jasný. Položit povrch, zajistit všechny náležitosti týkající se televizního duelu a s chutí do boje. „V neděli večer nastane taková klasika. Vytaháme tarkett ze skladu, položíme do podle požadavku ČT a výsledek uvidíte v pondělí od 16.45 na obrazovkách ČT Sport a samozřejmě také na naší hale,“ doplnil Marek Dzierža. Kapacita haly je omezená, proto neváhejte najít si své místo včas případně vyplnit dotazník na facebookových stránkách, kde se dozvíte více.

A jak vlastně probíhaly námluvy s Českou televizí o přesunu utkání do sportovní haly? „Usilovali jsme o to opravdu hodně. Debaty byly náročné. Štěpán zažádal celou unii, já řešil problematiku s Českou televizí. Jediným zádrhelem se však ukázal být čas, jelikož ČT měla produkční týmy na ME v basketbale a posléze na MS ve veslování. Schůzka se nám ale nakonec povedla zrealizovat vcelku v pohodě a v přátelském duchu,“ uzavřel Dzierža.

Pondělní televizní utkání s dvojnásobným šampionem Superligy z Chodova začíná ve Sportovní hale od 16,45 a jste na něj srdečně zváni. Součástí bohatého programu budou také soutěže o věcné ceny a další spousta zábavy.

Před kamerami ČT Sport se dosud České Lípě nepovedlo ani jednou zvítězit, byť ve většině duelů se severočeský celek proti favoritovi držel. Hned třikrát prohrál s Tatranem Střešovice (jednou venku), dvakrát podlehl Liberci (jednou po prodloužení - 2017) a porážku zaznamenal i v soubojích s Mladou Boleslaví nebo pražskou Spartou.

RADEK BARKMAN