Dva body, předposlední místo v tabulce, nejhorší defenziva v soutěži. Českolipských pozitiv moc nenajdete. „Postavení v tabulce zase tak neřešíme. Spíše mě teď trápí samotné výkony. Není to podle našich představ. Musíme začít pořádně makat, je potřeba hrát poctivý florbal. Jednoznačně nás trápí defenziva. Na druhou stranu jak sLibercem, tak proti Vinohradům jsme dostali v závěru několik gólů do prázdné branky. Navíc nás trápí disciplína, těch vyloučení je prostě moc,“ zdůraznil Derka.

V sobotu ztratili důležitou bitvu, na palubovce Královských Vinohradů padli vysoko 1:8. Svěřenci Davida Derky se propadli na předposlední místo v tabulce. „Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Chyba byla, že jsme nechali jít domácí do dvoubrankového vedení. Pak jsme snížili, ale Vinohrady postavily obranný blok a čekaly na naše chyby, které bohužel přišly,“ hodnotil nepovedení utkání David Derka, kouč českolipské florbalové party.

