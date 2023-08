Florbalisté České Lípy mají za sebou první pohárový zápas. Ve své skupině sehráli proti silné Spartě dobré dvě třetiny. V té poslední ale dostali čtyři branky a nakonec prohráli 5:10.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

„První dvě třetiny byly z naší strany slušné. Hráli jsme to, co jsme si řekli. V té poslední jsme dostali rychlé dva góly a pak už na to nedokázali odpovědět,“ komentoval porážku Vladimír Trčka (na snímku), kouč FBC Česká Lípa.

„Celkově si myslím, že to byl slušný zápas. Bohužel jsme měli hodně ztrát ve středu hřiště, Sparta nás pak trestala po rychlých protiútocích. Ale jinak jsme jí stačili, dokonce jsme jí maličko přestříleli,“ doplnil Trčka.

Ten nemohl nasadit největší letní posilu. „Chyběl Radim Křenek, ten by byl právě proti Spartě hodně znát. V dalším zápase proti Pardubicím už byl měl hrát. Jinak se nám kádr od posledního přípravného zápasu nezměnil,“ prozradil českolipský trenér.

Ze základní skupiny českého poháru postupují dál všechny čtyři týmy. Trčka tak pohárové duely bere jako ostřejší část přípravy na novou sezonu v Superlize.

„Hraje se to třikrát dvacet minut, jsou tady kvalitní rozhodčí, má to náboj. Ale bereme to stále jako část přípravy. I když ostřejší,“ dodal Trčka.

Proti Pardubicím bude hrát Česká Lípa ve středu 16. srpna doma od 19 hodin. Liberec vstoupí do českého poháru v úterý 15. srpna, kdy od 18.30 hostí v Tanvaldu Štíry z Českých Budějovic.