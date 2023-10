Florbalisté České Lípy předvedli na palubovce superligového nováčka fantastickou stíhací jízdu. Šest branek v poslední třetině po dvou mizerných dvacetiminutovkách ale nakonec stačilo jen na bod. V nájezdech byli úspěšnější pražští Butchis, kteří tak berou výhru 8:7.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Celek z hlavního města v prvních dvou periodách dominoval 2:1 a 4:0. „Mizerné dvě třetiny od nás a třetí třetina skvělá,“ rozpovídal se kouč českolipského celku Vladimír Trčka. „To bohužel na tři body, které jsme z toho zápasu chtěli, nestačí. Celkově tak budu mluvit o zklamání, ale vzhledem k tomu, že jsme to z 1:6 dotáhli až na plichtu a odvážíme bod, tam částečná spokojenost je,“ uznal nakonec.

Severočeši zapnuli v posledním dějství turbomotory. Přijít probuzení dříve, měli Pražané nejspíš problém. „Špatný, druhá třetina to od nás bylo absolutně to nejhorší v této sezoně,“ ohlížel se nejlepší hráč České Lípy Tomáš Pšenička. „Jediným plusem byla poslední perioda, kdy jsme se dokázali vrátit do zápasu. Je škoda, že jsme dostali tolik branek. Alespoň, že jsme uválčili tu remízu,“ dodal.

Severočeši jsou v tabulce nejvyšší soutěže po devíti kolech na 9. místě, ve čtvrtek přivítají na domácí palubovce pražské Bohemians. Úvodní buly je v Městské sportovní hale v České Lípě naplánováno na půl sedmou večer.

Aktuální tabulka Superligy.