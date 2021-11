Loňský vicemistr je aktuálně na třetím místě tabulky, když k jedenácti výhrám přidal také čtyři porážky. Bez bodu Vítkovičtí nečekaně odcházeli i z posledního duelu proti Bohemians, jimž doma prohráli 3:6 a s tímto soupeřem tak v základní části nezískali ani bod. Jinak jsou ale Vítkovice jediným týmem, který letos dokázal porazit suverénní Tatran Střešovice.

Svěřenci trenérka Pavla Bruse mají každoročně ty nejvyšší ambice a rádi by se poprvé od roku 2019 vrátili opět na samotný vrchol soutěže. I v letošní sezoně se mohou spolehnout na skvělou potenci reprezentačního útočníka Adama Delonga, který se doposud prosadil celkem dvacetkrát a je druhým nejlepším střelcem celé soutěže. Delong je také suverénním lídrem klubové produktivity, kde dokázal nasbírat celkem 31 bodů.

Historie vzájemných zápasů mezi Vítkovicemi a Českou Lípou je zatím jasně nakloněna ve prospěch celku z Ostravy. Vítkovičtí ztratili bod pouze jednou, když na podzim 2019 vyhráli na severu Čech 8:7 po prodloužení. V prvním vzájemném měření sil sice svěřenci kouče Davida Derky nepropadli, ale i tak si odváželi z Vítkovic poměrně jasnou porážku 3:8.

Jakýkoliv bodový zisk by pro Českou Lípu byl velkým překvapením i vzhledem k aktuálnímu rozpoložení týmu. Českolipští vyhráli z patnácti duelů pouze tři a v posledních dvou utkáních inkasovali celkem 21 gólů, zatímco sami vstřelili pouze tři. V tabulce Livesport Superligy tak jsou aktuálně na třináctém místě tabulky s pětibodovou ztrátou na desáté Otrokovice.

„Jsme zklamaní z toho, že neproměňujeme šance a dostáváme hloupé góly. Sráží nás to stále dolů, ale rozhodně neházíme flintu do žita a jdeme dál. Nepříznivá forma se může rázem zlomit, třeba i jednou šťastnou brankou ve správnou chvíli. Když si ale pro ni nepůjdeme, nedozvíme se to. Vítkovice jsou týmem, který disponuje dravým mládím, ale i hromadou zkušeností. Nebude to lehký zápas, ale body soupeři určitě nedáme zadarmo,“ uvedl zkušený útočník a trenér mládežnických kategorií v České Lípě Marek Dzierža.

Nedělní duel začíná od 17 hodin a vstupné je na něj tradičně zdarma. Můžete na něj přijít s dokončeným očkováním, platným antigenním nebo PCR testem či prodělaným covidem v posledním půl roce.