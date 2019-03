Florbalový klub se tak velmi výrazně připojil ke sportovní výzvě „Čistá Lípa“ a přijal výzvu od atletů k úklidu České Lípy. Florbalisté s výpomocí fotbalových fanoušků tak zaútočili na velmi znečištěné plochy kolem železniční trati a obou nádraží, dále spodní část Kopečka, okolí svárovské pošty, stezky kolem Ploučnice až k prádelnám v Dubici či prostor kolem sportovních hal.

„Velmi rádi jsme svým dílem přispěli k čistotě našeho města, všichni jsme si to užili a během dvou hodin odhodili ostych před tím sebrat ze země odpadek či motivovat ostatní k tomu, aby se trochu lépe starali o své vlastní okolí. Věřím, že tato akce pomůže nastartovat další vlnu úklidu od našich spoluobčanů, případně sportovních klubů, které jsme vyzvali. Tuto akci bychom rádi pořádali pravidelně přibližně jednou za půl roku, náš klub svojí velikostí může v dalších akcích postavit i celou stovku dobrovolníků z řad hráčů, rodičů či trenérů. Jsme sportovci, pohyb nám nevadí a obětovat dvě hodiny pro čistotu našeho města není žádný problém. V neděli jsme se přesvědčili, jakou pomocí můžeme být nejen co do počtu nasbíraného odpadu (přes padesát plných pytlů), ale i motivačním zásahem na sociálních sítí,“ řekl k tomu klubový manažer a organizátor akce Štěpán Slaný.