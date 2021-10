V poslední periodě proměnil Stránský trestné střílení a Liberec šel do dvoubrankového trháku. Lípu vrátil do zápasu Slaný, který využil přesilovku a snížil na 4:5. Jenže za minutu překonal Chynu Kopecký a domácí už se na zvrat nezmohli. Místo toho jim parta okolo trenéra Skružného dala další dvě branky a slaví výhru 8:4.

Čtyři stovky diváků přitom vidělo skvělý úvod domácích. V čase 17.29 vedli svěřenci Davida Derky 3:0, navíc Tichý neproměnil trestné střílení. Liberec to ale nezabalil, ještě do konce třetiny snížil a v té prostřední výsledek otočil. Šimon Stránský dával v čase 34.30 gól na 4:3 pro Liberec.

Doufali, že tenhle duel zvládnou a odrazí se v tabulce do lepších pozic. Opak byl pravdou. Českolipští florbalisté nezvládli televizní derby proti Liberci. Na českolipském zimním stadionu podlehli rivalovi 4:8.

