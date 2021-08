V soutěžní premiéře se hattrickem blýskl českolipský Milan Tichý, který pomohl svému klubu k výhře nad Bohemkou. Sparta pak rozhodla čtyřmi góly během pětiminutové početní převahy.

Spokojení s výletem do Prahy budou hráči České Lípy, kteří se popasovali s Bohemians a díky zmíněnému příspěvku kapitána, jehož čtyřmi body (2+2) doprovodil Radek Krajcigr, zdolali klokany poměrem 8:4. V pohárové skupině bude hrát Česká Lípa ještě proti Black Angels a také Karlovým Varům.

„Zápas hodnotím jako povedený. Do utkání jsme vstoupili jako uragán a rychle vedli 2:0 Mladé pušky z České Lípy se také ukázaly v dobrém světle a pomohly nám k vítězství. Malou kaňkou může být snad jen to, že jsme usedli na trestnou lavici vícekrát, než bychom chtěli. Bylo to i tím, že rozhodčí se zápas rozhodli pískat trochu jako šerm, a tím pádem jakýkoli dotek směrem k protihráči byl odpískán,“ zhodnotil zápas Radek Krajcigr, který si připsal dva góly a stejný počet nahrávek.

Ve čtvrtek 19. srpna hraje Lípa další zápas ve skupině doma proti Black Angels Praha. Tým z Prahy v prvním kole porazil Karlovy Vary jasně 6:2.

FbŠ Bohemians – FBC 4CLEAN Česká Lípa 4:8 (2:3, 2:2, 0:3)

Branky: 3. Jirsa, 7. Malič, 26. Gajdoš, 32. Petrák – 1. Kopič, 3. Tichý, 8. Krajcigr, 22. Dzierža, 22. Krajcigr, 56. Tichý, 58. Kouba, 59. Tichý. R: Drška – Meisner. Vyloučení: 1 + Michal Jedlička OS : 4. Využití: 0:0. Diváci: 25. Zásahy brankářů: Hyršl 19 – Ponomarev 13, Chyna 16;

Česká Lípa: Ponomarev (30. Chyna) – Tichý, Novák, Mlejnek, Stárek, Slaný, Štěrba – Dzierža, Kouba, Karel, Kopič, Brodský, Jirsa, Pešír, Krajcigr, Novotný, Vlček, Ekl.