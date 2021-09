Shodou okolností právě na utkání proti Střešovicím byl loni na konci září naposledy umožněn vstup českolipským fanouškům na tribuny v rámci superligového utkání. „Čeká nás první domácí zápas, na který se těšíme hlavně kvůli skvělým fanouškům. Ale začínáme hned zostra. Tatran považuji letos za tým, který by mohl změnit složení Superfinale. Od soupeře čekám aktivní hru se spoustou šikovných kluků. My se budeme dál soustředit na naší hru, kterou budeme chtít posunout zas o kus dál,“ uvedl před utkáním kouč českolipského výběru David Derka s tím, že se opět těší na dobrou atmosféru na tribunách.

Úplně špatný vstup do nového ročníku nicméně neprožívají ani svěřenci kouče Davida Derky. Na povedená vystoupení v českém poháru navázali i srdnatým bojem s favorizovanými Bohemians, nakonec se však museli smířit s porážkou 6:10. Rozhodovalo se především v nerovnovážném počtu hráčů na hřišti, když hosté inkasovali v celém utkání hned 12 trestných minut a Klokani četná vyloučení trestali.

Šestnáctinásobný šampion České republiky čeká na mistrovský titul od roku 2015. Je ovšem pravdou, že se vydal cestou výrazného omlazení kádru. Tým tvořený i několika hráči, kteří se účastnili nedávného úspěšného světového šampionátu v Brně, kde česká reprezentace vybojovala zlaté medaile, navíc prožívá skvělý vstup do sezony.

