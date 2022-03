„Začátek byl opatrný, Brno jsme lehce pustili do vedení. Od druhé třetiny jsme byli lepší, pak to už bylo o jedné chybě. Máme první bod v sérii, je jedno, jestli jsme vyhráli v prodloužení nebo 10:1,“ řekl David Derka, kouč České Lípy.

Severočeši nezačali dobře, první třetinu prohráli 1:3, ale dokázali utkání vyrovnat a poslat do prodloužení. Rozhodující branku v prodloužení vstřelil Dan Štěrba, který do utkání naskočil až od druhé třetiny. „Dva týdny jsem netrénoval, byl jsem nemocný. Nechtěl jsem to přehnat, ale samozřejmě jsem chtěl pomoct týmu,“ usmíval se Štěrba.

V neděli se hrála další, velmi těsná bitva. Českolipští si lépe pohlídali vstup do zápasu, ve 59. minutě vedli 5:4. Brno se ale nevzdalo, během dvou minut vyrovnalo. Hrdinou byl ale opět Dan Štěrba, který v 54. minutě vstřelil vítěznou branku. Česká Lípa tak vyhrála opět 6:5.

„Super pocit! Nikdy se mi nestalo, abych dal vítězný gól ve dvou zápasech po sobě. Paráda,“ culil se Štěrba.

FOTO: Stejný výsledek, stejný hrdina! Lípa byla doma stoprocentní

„Ve druhém utkání bylo znát, že v tom prvním jely oba týmy na krev. Teď to bylo vlažnější a nebylo to tak opatrné. Důležité bylo, že jsme ve druhé třetině zvládli ubránit naše hloupé vyloučení. V té třetí jsme už hráli lépe, byli více na míčku. Sice jsme vyhráli o gól, ale poprvé v sezoně jsme Brno porazili v základní hrací době,“ zdůraznil kouč David Derka.

„Hodně vyrovnané, hodně na morál. My jsme se tam dvě třetiny hádali a štěkali na rozhodčí. Pak se to z naší strany uklidnilo. Ubránili jsme oslabení a dali šťastný vítězný gól,“ podotkl Štěrba.

Radostněji je teď na severu Čech, na tahu je Brno. To se bude připravovat na dva zápasy v domácím prostředí. „Porážky nás mrzí, oba zápasy byly vyrovnané. Bojovalo se do posledních vteřin. Na druhou stranu je vidět, že se zlepšujeme. Teď hrajeme dvakrát doma a chceme sérii vyrovnat. Podíváme se na video, řekneme si, co zlepšit. Klíčové bude, abychom se dostali do pohody. Je důležité, abychom do dalších zápasů šli s určitým sebevědomím,“ má jasno Jan Nizner, brněnský trenér.

Odpočinek se hodí i českolipské partě. „Je potřeba zregenerovat, byl to náročný víkend. Mrkneme na sestřih, potrénujeme a připravíme se na venkovní zápasy. Čeká nás složitý povrch a taky nabuzený soupeř. Věřím, že vyhrajeme a sérii ukončíme,“ dodal Derka.

Další zápasy se budou hrát v Brně 5. a 6. března.