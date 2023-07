Českolipští florbalisté mají za sebou čtvrtý a poslední přátelský zápas v rámci letní přípravy na florbalovou Superligu. Svěřenci Vladimíra Trčky porazili Liberec 12:7 a oplatili mu tak porážku z prvního vzájemného přípravného klání.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

„Hrálo se netradičně 4x15 minut. Měl jsem k dispozici čtyři útoky a tři obránce. Hrálo se na čtyři čtvrtiny, takže prostor dostali všichni. Polovinu zápasu to od nás bylo vlažné, od třetí čtvrtky jsme se zvedli a tu poslední už jsme kralovali,“ pravil Vladimír Trčka, kouč České Lípy.

„Tím, že to byla příprava, nechali jsme vývoj zápasu trenérsky dožít a ukázalo nám to, že tam musíme být jako tým připravenější," řekl hlavní kouč FBC Liberec Matěj Klucho.

Liberecký lodivod neměl ani zdaleka k dispozici kompletní kádr. „Vzhledem k sestavě jsem pojali zápas v takovém testovacím režimu. Někteří jsou na dovolené a tři hráči pak v Americe na NAFL (Severoamerická florbalová liga). Měli jsme 16 lidí a nové mladé hráče, kteří dostali prostor,“ objasnil.

Poté už přešel k hodnocení samotného utkání. „První půlka byla velmi dobrá a koncentrovaná. Byli jsme kvalitní do obrany, na míčku a dostali se do vedení. Na začátku třetí čtvrtiny jsme jej navýšili, ale od té doby se vše sesypalo a nefungovalo nic. Do konce zápasu se nám to už nepodařilo nahodit, o vedení jsme přišli a prohráli nakonec výraznějším rozdílem. Výsledek pro nás ale nebyl klíčový, spíše obraz hry a naše chování během jednotlivých fází utkání,“ dodal Klucho.

Druhá polovina utkání mu ale bude ležet v hlavě. „Když měl soupeř své momentum, nehráli jsme dobrou hru. Zkoušeli jsme hodně věcí a dost točili sestavou. Jestli to mělo vliv na herní projev, nevím. Jak jsem říkal, začátek třetí čtvrtiny byl dobrý. Tím, že to byla příprava, nechali jsme vývoj zápasu trenérsky dožít a ukázalo nám to, že tam musíme být jako tým připravenější,“ vzal si z prohry ponaučení.

Česká Lípa v přípravě prohrála 5:12 na půdě Střešovic, doma jim pak podlehla 1:5. „To byl slušný zápas. Po dvou třetinách to bylo 1:1, v prostřední části jsme neproměnili šanci a byli za to potrestáni. Pak jsme podlehli právě Liberci 4:7, kde jsme vůbec nezachytili první třetinu, kde jsme dostali snad pět branek. V každém utkání dostali šanci všichni hráči širšího kádru. Nyní už se kádr bude zužovat,“ přiznal.

Českolipští už vyhlížejí první pohárový zápas ve skupině, 8. srpna narazí na pražskou Spartu. „V přípravě jsme se dosud věnovali hlavně kondici. Odkrylo nám to rezervy některých hráčů. Chodili jsme na atletický ovál a do posilovny. Teď už se budeme více věnovat herním prvkům. Budeme více na hokejce a budeme přecházet z dynamiky do rychlosti,“ konstatoval.

Trčka připustil, že kádr ještě není uzavřený. Kádr? Řešíme ještě jednoho až dva hráče, jde o spolupráci s Mladou Boleslaví. Uvidíme, co z toho vypadne. Konkrétní jména ale říkat nebudu,“ dodal českolipský kouč.

Česká Lípa má v pohárové skupině Spartu, Pardubice a Hradec Králové. Liberec v pohárové soutěži narazí na Black Angels, České Budějovice a Náchod.