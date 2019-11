Překvapení kola! Florbalisté České Lípy napravili dojem po smolné porážce s Otrokovicemi a v Superlize zvládli utkání před výtečnou domácí kulisou proti Spartě Praha – doposud neporaženého soka porazili 8:5.

Florbalisté České Lípy zaskočili Spartu. | Foto: FBC Česká Lípa

Pražané přitom do utkání vstoupili nebojácně a zprvu byli lepším protivníkem, navíc se v páté minutě dostali do vedení díky Zouzalovi. Poté však převzala na chvíli otěže zápasu do svých rukou Česká Lípa a po krásné akci Ekla a Jirsy dokázal pohotovou střelou vyrovnat Jansa. Gólová výměna pak proběhla ještě jednou. Na překvapivou ránu Kolstrunka k bližší tyči odpověděl do přestávky přesnou ranou z křídla Spilka.