Závěrečnou pětici duelů Česká Lípa odstartuje nedělní bitvou v Otrokovicích, po třítýdenní pauze ji čeká šestý tým tabulky. Následovat budou souboje s Brnem, Bohemians, Spartou Praha a Královskými Vinohrady. Ani jeden tým – snad jen vyjma Sparty – nepatří k těm, co by drtil jednoho soka za druhým. Klíčová budou hlavně klání s Brnem a Královskými Vinohrady, Brno zaostává za Lípou o dva body a naopak – na Vinohrady kouká Lípa se čtyřbodovým mankem.

„Kluci dobře vědí, co je ve hře, v České Lípě je mentalita týmu nastavená dobře. Ve všech zápasech bude hlavní to, abychom se soustředili především na vlastní obranu a abychom se vyvarovali zbytečných ztrát. A když už přijde šance, musíme ji proměnit. S malou produktivitou se potýkáme celou sezonu,“ říká jasně českolipská trenérka Lenka Bartošová.

Naposledy se Česká Lípa představila v superligovém maratónu 18. ledna, kdy podlehla lídrovi z Mladé Boleslavi 0:8, pro tým to byla třetí prohra v řadě. A během nadcházející třítýdenní přestávky přišla další rána, mužstvo postihla v přípravě na nejdůležitější fázi sezony velká marodka. Florbalový bůh si ale přeci jen nakonec oblékl českolipský dres, už na nedělní duel bude sestava s největší pravděpodobností kompletní.

„Dost kluků bylo nemocných, nebylo to optimální. Ale dali jsme se do kupy a budeme v plné síle. Se zbytkem kádru to byly hlavně udržovací tréninky,“ přiznala Lenka Bartošová.

Šéfka českolipské střídačky zároveň prozradila, že nad vyřazovacími boji či nad bitvami o záchranu raději před spaním nemyslí: „Snažím se být v klidu a před spaním na to raději opravdu nemyslím. Může se stát cokoliv, to i to. A z vlastní zkušenosti už moc dobře vím, že když přemýšlím nad jedním, zpravidla se stane opak.“

Ať tak či onak, závěrečných pět válek rozhodne o osudu českolipské cesty aktuální sezonou. Ta zatím nepatří do klubové výkladní skříně. K obratu vpřed stačí jediné – uspět už v neděli v Otrokovicích a vyhlásit útok na vyřazovací boje. Do play off jde osm týmů, poslední čtyři čeká neoblíbené play out.

Lídři kanadského bodování: Radek Krajcigr - 41 bodů (27+14), Jaromír Ekl - 32 bodů (19+13), Jakub Jirsa - 16 bodů (5+11), Daniel Štěrba - 12 bodů (4+8), Štěpán Slaný - 12 bodů (5+7).