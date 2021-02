Parádní práce. Florbalisté České Lípy po výhře v Pardubicích zvládli i domácí derby proti Liberci. Svěřenci Davida Derky vyhráli 7:5 a přiblížili se svému cíli. Tím je desáté místo v tabulce.

Česká Lípa zvládla derby, Liberec doma porazila 7:5. | Foto: Vít Černý

Na první branku se čekalo skoro čtvrt hodiny, pak skóre otevřel domácí Pařízek. Přesto Liberec do konce úvodní třetiny stav utkání otočil. Ve druhé periodě ale misky vah na svou stranu opět převážila Lípa. Po brance Vavrušky šla po půl hodině do vedení. Liberec ještě stihl díky Valešovi vyrovnat, jednogólový náskok do poslední třetíiny ale domácím vrátil opět Vavruška.