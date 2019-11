/ROZHOVOR/ Na tenhle duel budou ještě dlouho vzpomínat. Bohužel s nádechem smutku. Florbalisté superligové České Lípy v sobotu nastoupili na půdě Královských Vinohrad. Tam šlo zprvu vše hladce, Severočeši vedli 4:1 a kráčeli k dalším bodům. Jenže domácí utkání nakonec otočili a vyhráli 8:5. „O body nás obrala jedna nepovedená minuta,“ litovala českolipská trenérka Lenka Bartošová.

Trenérka Lenka Bartošová. | Foto: Deník/Vít Černý

Po triumfu nad Spartou vše směřovalo k dalšímu úspěchu i v sobotu. Není z toho ale nic. Co se stalo?

Vedli jsme 4:1 a nechali soupeře dvakrát vystřelit z místa, na které se upozorňovalo. Tým nezahrál to, co měl, soupeř naopak zápas zvládl takticky a v obraně předvedl super výkon. Přesto všechno jsme byli v zápase lepší, rozhodl jen ten náš krátký výpadek. Dvacet vteřin nás připravilo o tři body.