Florbalisté České Lípy dokázali minulý víkend vybojovat z šesti možných bodů hned pět. Nejprve porazili Otrokovice 7:3, a pak vyhráli v Brně 5:4 v prodloužení. Svěřenci trenéra Davida Derky by chtěli navázat na tyto dobré výkony i v nadcházejícím víkendu.



Místo tradičního dvojzápasu čeká na Českou Lípu jen jeden zápas. V sobotu večer doma nastoupí proti Black Angels. Pražané jsou v tabulce po sedmnácti zápasech na osmé pozici a na desátou Českou Lípu mají šestibodový náskok. Oba týmy mají z posledních pěti zápasů shodnou bilacni - tři výhry a dvě porážky.



V historii proti sobě týmy nastoupily třikrát. V úplně prvním utkání se radovala Česká Lípa z výhry 9:5. Ve druhém vzájemném zápase prohrála 7:8 po nájezdech a v zatím posledním utkání, které se hrálo 18. září 2020 vyhráli Black Angels 9:6.



V případě bodového zisku by se Česká Lípa odpoutala od pozic, z nichž by později postoupila do skupiny o udržení. Tým Davida Derky pomýšlí na přímou záchranu nejvyšší soutěže a proti Black Angels se mu hodilo bodovat.