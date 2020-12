K poslednímu zápasu v tomto roce nastoupí florbalisté České Lípy. V pondělí 28. prosince nastoupí na půdě Mladé Boleslavi k předehrávce 16. kola Livesport Superligy, utkání začíná ve 14 hodin. Českolipští by rádi ukončili sérii porážek, která aktuálně trvá čtyři zápasy. Tým Davida Derky naposledy vyhrál 5. prosince, kdy nečekaně zvítězil nad Chodovem 9:8. Od té doby Česká Lípa čtyři utkání prohrála. Ostravě podlehla 2:9, Vítkovicím 3:5, Liberci 7:19 a v posledním mači 3:4 Pardubicím. Toto utkání nabídlo zajímavý florbal. Pardubice se v první třetině dostaly do tříbrankového vedení, ve druhé třetině se Lípě podařilo vyrovnat. V poslední dvacetiminutovce se prosadil pardubický Marcel Lehký, na jehož gól už domácí odpovědět nedokázali.

HRÁČI BOLESLAVI JSOU NA VÍTĚZNÉ VLNĚ

Florbalistům Mladé Boleslavi se sice herně daří, ale situaci jim komplikuje onemocnění COVID-19. Kvůli pandemii koronaviru odehráli hráči Mladé Boleslavi zatím pouze osm zápasů, nejméně ze všech účastníků nejvyšší soutěže. Boleslavští už byli dvakrát v karanténě, druhá izolace týmu začala 11. prosince, kdy pravidelné testování před víkendovými dvojzápasy odhalilo tři případy nákazy. Florbalistům Mladé Boleslavi se herně daří, vyhráli všech pět posledních zápasů. Mezi nejpovedenější z nich patří vysoká domácí výhra 16:2 nad Pardubicemi. Naposledy k zápasu nastoupili hráči Boleslavi 6. prosince, kdy porazili Tatran Střešovice těsně 2:1. Mladoboleslavským vyšel vstup do sezóny, z osmi zápasů vyhráli hned sedm. Otázkou je, jak se na herní pohodě týmu podepíše opětovná karanténa, navíc hned v prvním týdnu po vánočních svátcích čeká tým Petra Novotného čtveřice utkání. „Fyzicky to stoprocentně bude náročné, budeme se snažit rozložit vytížení mezi co největší počet hráčů. Zároveň si ale myslím, že podobné týdny nás v budoucnu mohou čekat častěji, takže je potřeba to zažít,“ sdělil mladoboleslavský trenér Petr Novotný v rozhovoru pro klubové internetové stránky.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY OVLÁDLA BOLESLAV

Česká Lípa se s Mladou Boleslaví utkala celkem desetkrát a všechny zápasy vyhrál tým ze Středočeského kraje. V rámci probíhající sezóny proti sobě týmy nastoupily 23. listopadu a Mladá Boleslav vyhrála 10:2, klíčová byla poslední třetina, která skončila výsledkem 5:1 pro domácí. Mladoboleslavský Jan Natov v zápase získal celkem pět kanadských bodů za dvě branky a tři asistence. Za Českou Lípu po jednom bodu získali Daniel Štěrba, Radek Krajcigr, Jakub Jirsa a Marek Dzierža. „Z mého pohledu to nebyl špatný zápas, byla škoda, že se nám v první třetině nepodařilo vstřelit kontaktní branku a prohráli jsme ji 0:3,“ ohlédl se za tímto utkáním David Derka. Podobě jako poslední vzájemný mač, bude i tento odehrán za přítomnosti kamer České televize, která z předehrávky 16. kola Livesport Superligy nabídne divákům přímý přenos. Mladou Boleslav čeká další utkání hned v úterý, kdy nastoupí od 18 hodin proti Hattricku Brno. Českolipští florbalisté tímto duelem ukončí kalendářní rok 2020. Druhého ledna nastoupí od 18 hodin proti Královským Vinohradům a o den později se ve stejný čas utkají s Vítkovicemi. První domácí zápas v roce 2021 odehraje FBC Česká Lípa až druhý lednový víkend. 9. ledna vyzve od 19 hodin Otrokovice, v neděli pak čeká tým Davida Derky cesta do Brna, kde nastoupí proti tamnímu Hattricku.