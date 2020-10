Florbalisté České Lípy měli proti Střešovicím hrát původně v pondělí. Duel byl přeložen na středu, protože jej bude vysílat v přímém přenosu Česká televize.

Vstup do sezony České Lípě vůbec nevyšel. Tři souboje proti pražským soupeřům totiž do českolipské pokladnice nepřinesly ani bod. Nejprve na severu Čech Loupil po výhře 6:4 Chodov, následně v domácím prostředí uspěli proti výběru trenéra Davida Derky Black Angels 9:6 a Sparta 8:7. Domácí tedy mají ve středečním utkání o motivaci postaráno a rádi by zlikvidovali nulu v kolonce získaných bodů. „Tatran přijíždí sice jako favorit, ale my jim nedáme nic zadarmo a doma body nechceme ztrácet. Naše hra se každým zápasem zlepšuje, akorát nás brzdí naše chyby a přibývající zranění či nemocní hráči, poznamenal trenér České Lípy David Derka.

Utkání mohou sledovat fanoušci přímo v hale. Aktuální kapacita pro vnitřní sportovní akce je 500 diváků. Pro duel proti Střešovicím bude kapacita snížena. Ve sportovní hale bude vzhledem k umístění kamer a dalších nutností k zajištění přímého přenosu, vyhrazeno místo maximálně pro 250 diváků. Utkání začíná v 19 hodin. (jan)