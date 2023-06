Florbalový klub z České Lípy před startem nové Superligové sezony posiluje a omlazuje svůj kádr. Z prvoligového Ústí a Chomutova totiž přichází talentovaní mladí hráči, z nichž někteří už mají i zkušenosti z nejvyšší českou soutěží.

Vladimír Trčka. | Foto: fcbceskalipa.cz

Vladimír Trčka zde už hostoval v loňské roce, Tomáš Pšenička pak přichází s vizitkou hráče, který v základní části minulého ročníku nasázel 34 branek. Z Chomutova pak přichází na zkoušku nadějný obránce Daniel Kellermann.

Tomáš Pšenička.Zdroj: fcbceskalipa.czTrčka je stejnojmenným synem nového kouče A mužstva. Za Českou Lípu odehrál v loňském roce 8 zápasů, ve kterých si připsal vedle jedné branky také čtyři asistence. Kromě toho odkroutil také 6 zápasů v konkurenčním Liberci. Dva zápasy za Českou Lípu navíc odehrál i v covidové sezoně 2020/2021. Pšenička byl zase nejlepším střelcem první ligy, když za sebou nechal o tři góly Jakuba Černého z Butchis. Pro něj to naopak bude v českolipském dresu premiéra. Trčka s Pšeničkou přichází do České Lípy na tři roky. Rozhovory s oběma posilami přineseme v nadcházejících dnech.

Třetím do party je jednadvacetiletý Daniel Kellermann, který v loňské sezoně působil v Chomutově. Jeho tým se sice v baráži proti Troopers v soutěži neudržel, poté se však administrativně zpět do první ligy vrátil. Hráč, který začínal s florbalem v Litvínově, odehrál minulý ročník v základní části 18 zápasů s bilancí dvou branek a šesti asistencí. V play-down pak za sedm utkání zvládl jeden gól a dvě asistence. V České Lípě je zatím podle klubového manažera Štěpána Slaného na zkoušku.

„Jak Vláďa Trčka, tak Tomáš Pšenička měli v Ústí klíčové pozice a pomohli týmu k druhému místu v základní části. Play-off se jim sice nepovedlo, ale možná doplatili na nezkušenosti a Pšenda navíc dohrával se zraněním ramene. Oba dva jsou fyzičtí hráči, což bude přesně do našeho omlazeného kádru pasovat. Jakožto členové mladší generace jsou také florbalovější než ti starší a pro nás to bude jedině dobře. Vláďu už z předchozího působení známe, Tomáše jsem viděl na dvou trénincích a jevil se výborně. Navíc je to pravák, což je pro nás o to cennější. Velmi dobře se jeví i Dan Kellermann a tam máme dohodu s Chomutovem, že se dohodneme v průběhu prázdnin i na případných střídavých startech a počkáme, zda se vejde do našeho kádru pro příští sezonu,“ uvedl klubový manažer Štěpán Slaný.

Daniel Kellermann.Zdroj: fcbceskalipa.cz„Trénuji zde už pátým týdnem a můžu říct, že se mi tu od začátku líbilo. Se spoustou kluků i trenérem jsme se už nějaký čas znali, takže v tomto to bylo trochu jednodušší. Jako první mě oslovil Franta Beránek, jestli bych si nechtěl vyzkoušet v České Lípě přípravu. Po týdnu mě navíc kontaktovat i Láďa Trčka a od té doby jsem byl rozhodnutý, že se chci poprat o místo v týmu,“ pravil Dan Kellermann, který přichází z Chomutova.

Zdroj: fbcceskalipa.cz