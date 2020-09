Česká nejvyšší florbalová soutěž mění krátce před začátkem sezóny 2020-2021 název. Od nynějška ponese se jmenuje Livesport Superliga. Český florbal a technologická společnost Livesport spolu uzavřely pětileté partnerství.

Utkání České Lípy proti Rytířům z Vítkovic | Foto: florbalvitkovice.cz

„Vzájemnou spolupráci jsme vyjednávali celkem dlouho, navíc do toho zasáhla koronavirová pandemie. O to jsem radši, že jsme se dohodli v této pro celý sport náročně době. Výjimečný je fakt, že hned první fázi spolupráce jsme uzavřeli na pět let. I finančním objemem jde o jednu z největších florbalových partnerských smluv. Livesport nás během smlouvy podpoří v řádech desítek miliónů korun,“ poznamenal na tiskové konferenci Filip Šuman, prezident Českého florbalu.