Obvykle v ten čas leckdo snídá. Páteční ráno ale bude netradičně patřit i florbalové Livesport Superlize. Utkání 3. kola nejvyšší soutěže mezi FBC Liberec a Českou Lípou začne v 9.00, už tak vyhecované derby je projektováno pro všechny školáky. Speciální a ostře sledovaný school match na severu Čech je zde.

Takhle vypadalo derby Liberce s Českou Lípou v minulé sezoně. | Video: FBC 4CLEAN Česká Lípa

„Těšíme se moc, protože school match je specifický, jiný zápas než ostatních 25 v základní části. Přijde jiné publikum, více lidí. Pro všechny jde o něco jiného,“ řekl z trenérského štábu pořádajícího libereckého klubu Matěj Klucho.

Osobně má podobné výzvy rád. „Na ten zápas si vždy lehce vzpomenete, máme s tím už všichni nějaké zkušenosti a rozhodně se toho nebojíme. Nejde o první ročník. Netradiční čas je to pro hráče, ale pokud se jedná o výjimečnou situaci, tak si s tím i v devět ráno poradí, ta atmosféra všechny nahecuje,“ prohlásil kouč FBC Liberec.

V lepší výchozí pozici se před krajským derby nachází Liberec, který má na svém kontě tři body, když v úvodním kole vyhrál nad Vinohrady 11:2. Na tento povedený vstup nedokázal navázat, neboť následně s favorizovanou Mladou Boleslaví prohráli vysoko 3:5. Stejným výsledkem skončil vzájemný zápas soupeře z České Lípy s Mladou Boleslaví. Tato prohra avšak nebyla jediná. Svěřenci nového lodivoda lavičky Vladimíra Trčky nezískali bod ani v domácím zápasu s Chodovem.

„Na dosavadní dvě porážky České Lípy bych moc nekoukal, měla těžké soupeře, není to klíčové měřítko. Z tradičního soupeře máme respekt, známe jeho kvality, víme, kde má naopak i slabší místa a těch budeme chtít využít. Je jasné, že jde o důležité střetnutí, nejen z pohledu derby, ale i proto, že obvykle končíme v tabulce kousek od sebe. Musíme se připravit na velmi těžké utkání,,“ dodal Klucho s tím, že zranění z jeho týmu potřebuje doléčit obránce Jakub Pařízek.

„Doufám, že na Liberec budeme dobře připraveni. Měli bychom být kompletní, co mám informace. Čeká na nás kvalitní a mladý tým, který je taky velmi technický. Liberec bude hrozit z rychlých brejků, to musíme pohlídat,“ řekl Vladimír Trčka, kouč České Lípy.

„My musíme hlavně předvést konstantní výkon po celý zápas a také nesmíme vyrábět laciné individuální chyby. Přesně kvůli tomu jsme padli s Chodovem,“ přiznal Trčka.

Ten moc nechápe brzký termín dnešního zápasu. „Je to hrozný čas. Hlavně pro mladé kluky, kteří si rádi přispí, to bude problém. My třeba jedeme z Děčína a budeme stávat někdy po páté hodině,“ dodal udiveně.