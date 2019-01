Liberec/Česká Lípa - Boj o florbalého krále Severu je tady. Florbalisté České Lípy vyzvou na domácí půdě Liberec, a půjde o hodně. Liberec ztrácí půdu pod nohama a v případě prohry by se mu začalo play-off vzdalovat.

Boj o krále Severu. Florbalisté České Lípy se střetnou s Libercem | Foto: Jaroslav Apletaurer

Velké krajské derby o důležité body do tabulky Tipsport Superligy se chystá dnes v českolipské sportovní hale. Do okresního města totiž přijedou florbalisté z Liberce, aby zde bojovali o vysněný postup do play-off. Utkání začíná v 19:00.V Liberci se oba týmy střetly hned ve druhém zápase sezony. Českolipští v něm po většinu utkání drželi náskok a ještě v poslední třetině vedli dvoubrankovým rozdílem. Závěr ovšem nezvládli a na cestu domů si nakonec přibalili trpkou porážku 5:6, která se podílela na jejich nedobrém startu do sezony.

Lípa našla formu proti favoritům

Teď jde Česká Lípa do boje o pomyslný trůn vládce Libereckého kraje posilněna sympatickými výkony proti dvěma pražským favoritům soutěže. Po senzační výhře 8:7 po samostatných nájezdech nad Chodovem totiž Severočeši nebyli daleko od bodů ani na Spartě, kde prohráli po tuhé bitvě 3:5. Do utkání s Libercem navíc nastoupí ve zcela kompletní sestavě.

„Středeční utkání není jen bojem o vítězství nad regionálním soupeřem, ale také bitvou o důležité body do tabulky. My se neustále snažíme získat dostatek bodů k tomu, abychom na konci sezony obsadili 9. nebo 10. místo a vyhnuli se tak soubojům v play-down. Liberec by se zase rád představil v play-off. Po posledním zápase se Spartou jsme měli v kádru drobná zranění, ale kluci se rychle dali do kupy,“ říká trenérka Lenka Bartošová.

Liberec se v novém roce dost trápí

Zatímco loni Liberec zachraňoval příslušnost k tuzemské elitě doslova v hodině dvanácté při barážové bitvě proti Ústí nad Labem, dnes má tým Zdeňka Skružného zcela jiné ambice. V tabulce se aktuálně drží na šestém místě a reálně pomýšlí na účast v play-off. Dnešní soupeř České Lípy je silný především v domácím prostředí, kde porazil za tři body Střešovice i Chodov, po prodloužení urval vítězství i nad Vítkovicemi. V posledních kolech se ovšem týmu moc nedaří. Z posledních čtyř duelů vydoloval jen dva body v Pardubicích a jeho pevná pozice v elitní osmičce se začíná lehce otřásat v základech.



Tým podle očekávání i letos bodově táhne především mladý útočník Radek Valeš. Čtyřiadvacetiletý forvard má na svém kontě už 34 bodů a společně s Prokopem Ferdanem tvoří hlavní údernou osu mužstva. V individuálních statistikách celé soutěže nikdo z týmu nijak výrazněji nevyčnívá, zajímavostí je jednoznačně nejhorší obrana (121 inkasovaných branek) mezi nejlepšími osmi celky tabulky. Poslední derby v České Lípě skončilo před televizními kamerami a úžasnou atmosférou výhrou krajského rivala 7:6 po prodloužení.