ouze osm zápasů.Ponomarev si Superligu zachytal v České Lípě už během premiérové sezony 2017/2018, kdy naskočil hned do šestnácti duelů a plnil v týmu vedeném trenérkou Lenkou Bartošovu roli jedničky. Posledním duelem, do nějž v českolipském dresu naskočil, byl souboj play-down v sezoně 2019/2020 proti Hattricku Brno, v němž Českolipští prohráli po velké stíhací jízdě 8:9 a bitvu o udržení následně přerušila koronavirová přestávka.

V krajském městě však Ponomarev plnil převážně roli dvojky a v předchozí sezoně naskočil pouze do osmi utkání. Výborným výkonem se zaskvěl zejména na půdě Vítkovic, kdy udržel na uzdě tamní kanonýry a pomohl k nečekanému vítězství 4:3. Jasnou jedničkou výběru trenéra Zdeňka Skružného však byl Daniel Mück, který se mezi třemi tyčemi objevil ve 23 zápasech.

V České Lípě během tří superligových sezon naskočil Ivan Ponomarev k celkovému počtu 42 utkání, přičemž k vítězství přispěl hned ve čtrnácti případech. Zkušený ruský gólman tak v českolipském kádru doplní na postu brankáře Jana Dvořáka a Lukáše Chynu.

„V podstatě se jednalo o roční pauzu spojenou s dalším přírůstkem do rodiny. Už před rokem jsem byl hodně na vážkách, zda strávit rok v Liberci tak, abych byl blíže k rodině, nebo zůstat v České Lípě a tím pádem být ve větším časovém zápřahu, což by ale mohlo mít negativní vliv na mé výkony. Proto jsem moc vděčný vedení obou klubů, které mi umožnily pořád zůstávat v zápasovém rytmu. Už první trénink v České Lípě během letošního května mě ale ujistil v tom, že domov je v životě většinou jenom jeden. I když v mém životním příběhu jsou vlastně dva – Rusko a Česko. Ve florbale to ale je jen a pouze Česká Lípa. Moc se na těším na další sezonu a skvělé diváky,“ řekl Ponomarev.

Zdroj: fbcceskalipa.cz