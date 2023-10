Do nové druholigové sezony vstoupili volejbalisté českolipské Lokomotivy, kteří mají po čtyřech zápasech na svém kontě dvě výhry a jsou na pátém místě skupiny A.

Volejbalisté České Lípy (bílá) doma dvakrát hladce porazili Prosek 3:0. | Foto: Jaroslav Marek

Českolipský kádr prošel přes léto řadou změň a hodně omladil. „Ty změny jsou v pozitivním duchu, jelikož jsme pracovali na omlazení našeho kádru. Na hostování máme tři juniory z Ústí nad Labem, kteří ale hrají souběžně juniorskou extraligu, takže budou tak na polovinu zápasů. Ještě tu máme jednoho juniora z České Lípy. Je dobře, že nás je víc a tým má budoucnost,“ pravil kapitán týmu Jan Charousek.

Severočeský tým odstartoval novou sezonu v devítičlenném složení na Kladně, kde dvakrát prohrál 1:3.

„Na Kladně to nebylo tak špatné, rozhodly naše výkyvy v obou zápasech. Měli jsme hodně dobré úseky, ale také hodně špatné. Pokud nebudu počítat sebe, tak byl náš věkový průměr zhruba 22 let. A to je hodně málo. Máme tady nové tváře, bude prostě chviličku trvat, než si to všechno sedne a tým se sehraje. Kladno má naopak zkušené hráče, kteří moc nechybují. Podalo prostě stabilnější výkon,“ má jasno Charousek.

Juniorky Sport Relaxu získaly na Národním poháru druhé místo

Domácí premiéra naopak vyšla Lokomotivě na jedničku, když dvakrát porazila Prosek 3:0. Na první výhry v sezoně se navíc vůbec nenadřela.

„Byli jsme v silnější sestavě, Prosek navíc prochází stejnou hráčskou obměnou. Hodně starších hráčů tam skončilo, věkový průměr tam mají snad okolo dvaceti let. To se hodně projevilo. Oba zápasy byly do hodiny hotové, byl tam rozdíl skoro dvou tříd. Mohli jsme prostřídat sestavu a zkusit na hřišti různé herní varianty. Určitě je to dobré na pozvednutí sebevědomí, na druhou stranu to rozhodně nemůžeme brát jako velký vzestup výkonnosti,“ konstatoval českolipský volejbalový veterán.

Lokomotiva byla zvyklá hrát ve druhé lize o nejvyšší příčky. Letos budou ambice přeci jen o něco nižší.

„Hraje se klasicky systémem každý a každým, jednou doma, jednou venku. Poté nejsou žádné další skupiny, vítěz dostane šanci zahrát si baráž o první ligu,“ vysvětlil Charousek.

„Nebyl bych to já, kdybych neřekl, že bychom chtěli naší skupinu vyhrát. Na druhou stranu jsem ale realista. Z těch tří druholigových skupin je ta naše podle mě nejsilnější. Jsou tady kvalitní týmy, jako Kladno, Praga nebo Domažlice. Nerad bych na někoho zapomněl. Myslím si, že by pro nás bylo super třeba čtvrté místo. Rozhodně budeme mít lepší sestavu na domácí zápasy, venku to bude horší. Naším hlavním cílem je, udržet v této kategorii volejbal v České Lípě. To je prostě základ,“ dodal Jan Charousek.

Už dnes se Lokomotiva představí v dvojzápase na palubovce silných Domažlic.