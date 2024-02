Jejich sestava už je hodně „zkušenější,“ přesto se jim v soutěžích, které spadají pod Liberecký kraj výsledkově daří. Ačkoliv patří mezi tři nejlepší týmy, na postup myslet nemohou.

Stolní tenis. Loko Česká Lípa B - Nový Bor B 10:1. Rudolf Bílek starší z České Lípy. | Foto: Jaroslav Marek

Řeč je o stolních tenistech Lokomotivy Česká Lípa. Jejich A tým je na třetím místě v divize, rezerva je třetí v krajském přeboru I.třídy. Lokotka B zvládla poslední dva derby zápasy. Cvikov a Nový Bor B totiž porazila shodně 10:1.

„Výsledky vypadají jasně, ale měli jsme i štěstí. Mohlo to dopadnout jinak,“ přiznal Miloš Flanderka, bývalý dlouholetý předseda klubu, aktuálně hráč, vedoucí B mužstva a trenér mládeže.

PODÍVEJTE SE: Hokejisté mají jistotu play-off. Jakého soupeře tam nechtějí?

Ačkoliv první dva elitní českolipské týmy hrají o špičku tabulky, postupové ambice nemají. „Je to tak. U nás je to dané i tím, že první Slaná u Semil má opravdu velkou kvalitu a půjdou do divize. My postupové ambice nemáme, vemte si, že já hraju za oba týmy. Ani naše áčko se nechce cpát do ligy. Máme prostě už hodně starší tým. Na druhou stranu si myslím, že je to zatím úspěšná sezona. Důležitější pro nás je vychovávat mladé hráče pro budoucnost,“ má jasno hráč, který se narodil v roce 1957.

Mládež. Důležité slovíčko v každém sportovním klubu. Stolní tenis není výjimkou. „Jsme rádi za každého hráče. Kromě áčka a béčka máme další týmy. V mládeži máme zhruba dvacet dětí ve věku šest až šestnáct let. Za to jsme rádi. Ale jinak je to těžké. Vychovali jsme řadu hráčů, co hrají ligové soutěže. Trochu nám to tady ničí komerční ligy, kde si hráči mohou něco vydělat. Hrát za čest klubu často nestačí,“ zakroutil hlavou.

Zdroj: Česká obec sokolská

Ačkoliv si českolipští veteráni u stolů nevedou špatně, rádi by už si dopřáli trochu oddychu. „S Frantou Justem, který je hodně úspěšný, hrajeme veteránské turnaje. Teď nás čeká jeden v Havířově. Co si budeme povídat, rádi bychom se posunuli do nižších soutěží, kde to už není tak náročné. Takže doufáme, že si vychováme mladé hráče, kteří to doplní a nahradí nás,“ pevně věří Flanderka.

Českolipský klub stolního tenisu může využívat hráče na střídavé starty z vyšších soutěží. „Spolupracujeme s týmem PINK Liberec, takže za nás hraje mladý Filip Wolf, který hraje třetí ligu a daří se mu na bodovacích turnajích dorostenecké kategorie,“ dodal na závěr.