Prvních bodů se Česká Lípa dočkala ve třetím zápase, ve kterém doma oplatila Chomutovu porážku z prvního zápasu a vyhrála 9:4. Na českolipské mladáky ještě čeká odveta v Mladé Boleslavi a také dvojzápas s Libercem. Do extraligy juniorů postoupí vítěz skupiny, druhý celek tabulky musí do vyřazovací fáze.

„Jediné co mohu našemu týmu vytknout je to, že nedáváme góly. Proti Chomutovu bylo dnes v některých věcech vidět velké zlepšení, takže je vidět, že jsme na dobré cestě. Věřím, že se budeme dále zlepšovat,“ uvedla tentokrát trenérka českolipského výběru.

V nedělním utkání by se případný bodový zisk rovnal velkému překvapení. Proti juniorskému výběru Mladé Boleslavi, který patří k nejlepším v republice, však Českolipští předvedli sympatický a bojovný výkon. Za stavu 0:4 navíc utkání zdramatizovali trefami Kopiče a Horáka, ale hosté žádné další komplikace nepřipustili. V závěrečné třetině totiž zkompletoval třemi góly v řadě hattrick Ondřej Pužman a rozhodl o výhře Středočechů 7:2.

„Rychlé vedení 2:0 nám v tomto utkání nepomohlo, ba naopak jsme přestali hrát. Chomutov vyhrával souboje jeden na jednoho a chtěl získat každý míč. Navíc se soupeři dařilo trestat každou naši ztrátu. Ve druhé třetině jsme se navíc nesmyslně nechali čtyřikrát vyloučit a soupeř odskočil až o sedm branek. Třetí třetina nám však vyšla nejlépe. Hráli jsme na balonu a navíc velmi jednoduše. Párkrát jsme si navíc pomohli nahrávkou za chomutovskou obranu a Tonda to proměňoval. Škoda, že jsme takhle nehráli celý zápas,“ hodnotila utkání Lenka Bartošová.

Vstup do čtvrtečního souboje na půdě Chomutova vyšel svěřencům trenérky Lenky Bartošové skvěle. Po dvou trefách Ondřeje Kopiče vedli v polovině čtvrté minuty už 2:0, pak ale až do konce druhé třetiny zcela přepustili hřiště soupeři. Ten především zásluhou většího důrazu a lepší koncovky vedl po čtyřiceti minutách hry už 11:4. Výsledek pak v závěrečné dvacetiminutovce alespoň kosmeticky upravili Kopič se Stárkem, přesto však nečekaně jasnou porážku 8:12 neodvrátili.

Vstup do předkola bojů o postup do nejvyšší juniorské soutěže florbalu mají za sebou českolipští mladíci. Ve čtvrtek nejprve podlehli Chomutovu 8:12 a body nevydolovali ani v domácím utkání s favorizovanou Mladou Boleslaví, jíž podlehli 2:7. Bodovali až ve třetím zápase, když doma porazili Chomutov 9:4.

