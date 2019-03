Sosnová – V Sosnové se popáté sešla dakarská špička. Nechyběla ani Buggyra, která se opět pyšnila největším zázemím. Akce tradičně přilákala tisíce diváků.

Pro fanoušky roudnického týmu Tatra Buggyra je akce na severu Čech jednou z mála příležitostí, kdy během roku mohou vidět celý tým pohromadě. „Do Sosnové vypravujeme každoročně téměř vše, co máme k dispozici. Jedná se o dva závodní speciály Tatra, doprovodné vozy Tatra, okruhový speciál Adama Lacka nebo Mercedes třídy X se kterým Josef Kalina v lednu brázdil duny v Peru. Dodali jsme to nejlepší i z personální oblasti. Diváci se mohli pobavit s dvojnásobným mistrem Evropy Davidem Vršeckým, mistrem Evropy Adamem Lackem nebo dakarskými borci Martinem Kolomým a Martinem Šoltysem. Samozřejmě nemohla chybět ani navigátorská legenda Josef Kalina. Spojili jsme síly i s magazínem Playboy a návštěvníci se mohli po celý den fotit s playmate, kterou znají z obálky letošního speciálu. Myslím, že si to všichni přítomní užili a věříme, že tato akce, která nemá v Evropě konkurenci bude pokračovat i nadále,“ hodnotil povedený den v Sosnové manažer českého týmu Jan Kalivoda.