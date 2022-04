Závodilo se ve všech disciplínách sjezdu na divoké vodě, tedy single kánoe, double kánoe a kajak (C1, C2 a K). Nejmladšímu účastníkovi bylo 7 let, nejstaršímu 70. „Pro děcka je to první divoká voda. A hned docela náročná. Už ten prvotní skok je pro ně zkouška odvahy. Ale je to skvělý start nové sezóny, když zvládnou tohle, tak už to pak jde mnohem snáz,“ říká předseda pořádajícího oddílu SK Kanoistika Česká Lípa Robert Gotvald.

Pro zkušenější vodáky byla trať zrádná především tím, že bylo málo vody. Museli počítat s tím, že zaberou pádlem o dno. Závod už se ale musel kvůli nedostatku vody i rušit, takže to letos ještě dopadlo dobře. Na start v kategorii C1 muži se postavil i reprezentant Tomáš Rak. „Byl jsem tu naposledy asi před 20 lety. A mám na to živé vzpomínky, protože sem tu vlastně jel svoji úplně první bílou vodu. Jel jsem sem původně jenom podpořit staršího bráchu. David Sodomka, můj tehdejší trenér, tu měl jet ukázkovou předjízdu. Ale přišel za mnou a ptal se mě, jestli tu mám něco na sebe do lodi. Já jsem měl tehdy jen kraťasy, ale on řekl, že to stačí. A pustil mě, abych jel místo něj,“ vzpomíná Rak.

Tomáš pochází z Hradce Králové, ale teď jezdí na USK Dukla Praha a loni se stal mistrem České republiky. V úspěšné kariéře by rád pokračoval i letos. „O místa v reprezentaci většinou bojujeme tak na střídačku, takže jeden rok tam jsem a druhý ne. Teď zrovna budeme odjíždět na reprezentační soustředění do Augsburgu. Finální sestava se ukáže v květnu na jarních nominačkách,“ popisuje plány Tomáš Rak. „Dnes jsem byl soupeřem hlavně sám sobě, protože se mi do té zimy moc nechtělo. A kromě toho jsem si dal takovou výzvu, že bych mohl na čas porazit kajakáře,“ prozrazuje úspěšný sportovec.

V sobotu ale porazil například i Michala Šrámka, odchovance českolipského oddílu. V současnosti pracuje jako trenér juniorské reprezentace a sám v roce 2011 vybojoval titul mistra Evropy ve sjezdu. Dnes ale na start nenastoupil v nejlepší formě. „Jelo se mi hrozně. Přijel jsem rovnou ze soustředění z Francie, takže jsem celou noc řídil. Ale pořadí je mi úplně jedno, přijel jsem za zábavou,“ ujišťuje mě Šrámek a přesně vystihuje co je podstatou nejen víkendového závodu, ale i celého oddílu. Ten prošel v posledních dvou letech velkou generační obměnou, která ho postavila zpátky na nohy.

„Trochu jsme to teď rozfoukali,“ směje se Barbora Merenusová, trenérka nejmladších dětí. „Naše děti dorostly do věku, že už můžou začít závodit a to je hlavní tahoun. Chceme, aby si užily sportovní život, ale s širokým záběrem od běžek, přes kolo turistiku a zažily takový novodobý skaut. Aby zažily to, co jsme mohli zažít my, partu kolem vody,“ vysvětluje Merenusová. Loni na podzim podnikl s oddíl masivní nábor. Vzali pádla, lodě, poháry a vyrazili dětem do škol představit kanoistiku. Získali tak 7 nových členů, což považují v dnešní době za mimořádný úspěch. „Vážíme si toho, protože nechat děti pádlovat je trochu složitější. Nejsme ve městě. Rodiče sem musí dvakrát týdně přijet a buď tu na děti čekat a nebo jezdit pro ně jezdit sem a tam,“ říká trenérka.

Dvouleté období omezení jim ale překvapivě spíš hrálo do karet. „Nám naopak děti při covidu přibyly. Je to individuální sport a ještě k tomu venku, takže se na něj žádná omezení nevztahovala. Jediné blbé bylo, že nebyly závody, které děti baví nejvíc,“ myslí si Jan Merenus, hlavní trenér oddílu. S pohybem to ale u dnešní mládeže není žádná sláva. „Je spíš výjimka, když nějaké dítě umí správně běhat, vyskočit, má koordinaci pohybů úměrnou svému věku. Za posledních 10 let se děti úplně odnaučily běhat venku, lézt po stromech, skákat z kopce. Chybí jim ten přirozený pohyb,“ shodují se manželé Merenusovi.



Na sobotní odpoledne byl naplánovaný také start kategorie paddleboardy. Kvůli nízké účasti se jednalo nakonec jen o exhibici a hlavně o ukázku, že na divokou vodu nepatří jenom lodě. „My jsme na to přišli zhruba před rokem, když začaly první závody na SUP (stand up paddleboard) mezi brankami. A od té doby to zařazujeme do tréninku jako doplněk i výbornou kompenzaci klečení v lodi. Navíc jsme zjistili, že z paddleboardu se třeba děti mnohem méně bojí padat do vody, protože nezůstanou viset lodi,“ říká k nové disciplíně Honza Merenus. Jeho bývalý parťák Ladislav Bouška dodává: „Otevírá to vodácký sport novým lidem. Dětem, které třeba dostaly board pod stromeček a nevědí, co s ním. Nejezdíme jenom na rybníku, ale vyrážíme i na těžkou vodu, například na kanál v Roudnici.“

Závod Stružnická peřej může probíhat především díky podpoře města Česká Lípa a obci Stružnice. Od nich čerpají i dotace na fungování oddílu. K tomu ještě příspěvky členů, drobné sponzorské dary, startovné na závodech. Teď ale musí rozpočet škrtit, aby našetřili na opravu loděnice, která jim pomalu padá na hlavu. „Je to bývala stodola, s loděmi tu nikdo moc nepočítal,“ krčí rameny předseda oddílu.