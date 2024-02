Tady chtěli sebrat plný počet bodů, jenže se tak nestalo. Českolipští volejbalisté si navíc prožili opravdu strastiplný týden, klidně můžeme říct, že byl pěkně černý.

Česká Lípa doma prožila proti Netolicím podivné zápasy, sebrala jednu výhru. | Foto: Jaroslav Marek

„Všechno to začalo ve čtvrtek. Já společně s dalšími spoluhráči dojíždíme z Liberce. Ten den se nám porouchala hned tři auta, takže jsme ani nemohli dojet na trénink. Navíc v pátek řešil jeden z našich důležitých hráčů výrazný osobní problém. To nám proti Netolicím moc nepomohlo,“ kroutil hlavou Jan Charousek, hrající trenér druholigové Lokomotivy Česká Lípa.

Problémy přišly hned v prvním zápase proti Netolicím, které bojují o záchranu, zatímco Lokotka o vítězství ve skupině A. „První set jsme vyhráli, v tom druhém přišla tradičně naše slabší chvilka. Bohužel do toho vstoupila rozhodčí, která předvedla dva neskutečné zářezy. Nechci se na to vymlouvat, ale tohle nebylo poprvé. Nechci se na to vymlouvat, chápu, že se někdo upískne a nebo to vidí jinak. Ale tohle bylo hrozné,“ zlobil se.

Česká Lípa druhý set ztratila, následně prohrála další dvě sady i celé utkání. „Hosté měli psychickou převahu, navíc přijeli v posílené sestavě. Vyhráli zaslouženě,“ poznamenal Charousek.

Odpolední zápas Lokomotiva zvládla a vyhrála ho 3:0. Jenže ve druhém setu přišla další pohroma. „První set jsme vyhráli, ale bylo to ospalé. V tom druhém jsem si bohužel natrhl lýtkový sval a tím pro mě skončila sezona. Aktuálně ležím, dávám se dohromady. Je to pro nás další kaňka. Na druhou stranu dostanou šanci jiní hráči, já se budu snažit to alespoň vést z lavičky,“ hořce se usmál.

Českolipští volejbalisté drží stále druhé místo, promarnili ale šanci bodově se dotáhnout na první Domažlice. „Jsem rád, že kluci ten druhý zápas docvakli a vyhráli. Co jsem koukal, ta poztrácely i další týmy. Tabulka je tedy stále vyrovnaná a je to otevřené,“ dodal Jan Charousek.

