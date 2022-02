„Byl to vcelku vyrovnaný zápas. Podle mě to byla velká bitva. Jasně, Mladá Boleslav nás v některých pasážích přehrávala, ale my jsem měli do samého závěru o co hrát. První bod má soupeř, naší chabou náplastí je fakt, že na naší hře můžeme stavět i ve druhém zápase," hodnotil utkání Petr Salát, kouč Liberce.

Předvýběr.CZ Florbal MB – FBC Liberec 8:3 (2:2, 1:0, 5:1)

Branky: 13. Tokoš, 16. Koláčný, 39. Tomašík, 48. Curney, 55. Koláčný, 55. Suchánek, 57. Beneš, 59. Koláčný – 8. Světlík, 14. Klucho, 45. Ferdan; rozhodčí: K. Sojka – T. Sojka; vyloučení: 0:4 + navíc Dlesk (LIB) os. trest. Využití: 2:0. Diváků: 390. Zásahy brankářů: Bauer 7 – Mück 24. Stav série: 1:0.

Česká Lípa vstoupila špatně do utkání s Brnem, když první třetinu prohrála 1:3. V dalším průběhu se ale zlepšila, dokázala srovnat a poslad utkání do prodloužení. Tam rozhodl o výhře týmu ze severu Čech Daniel Štěrba.

„Začátek byl opatrný, Brno jsme lehce pustili do vedení. Od druhé třetiny jsme byli lepší, pak to už bylo o jedné chybě. Máme první bod v sérii, je jedno, jestli jsme vyhráli v prodloužení nebo 10:1," řekl David Derka, kouč České Lípy.

Rozhodující branku vstřelil Dan Štěrba, který do utkání naskočil až od druhé třetiny. „Dva týdny jsem netrénoval, byl jsem nemocný. Nechtěl jsem to přehnat, ale samozřejmě jsem chtěl pomoct týmu," usmíval se Štěrba.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FBŠ Hummel Hattrick Brno 6:5p (1:3, 3:1, 1:1 – 1:0)

Branky: 14. Ekl, 27. Karel, 31. Krajcigr, 40. Slaný, 43. Slaný, 61. Štěrba – 5. Dvořák, 9. Bednář, 18. Dvořák, 36. Brom, 44. Hronek. Rozhodčí: Šedivý – Štengl. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváků: 257. Zásahy brankářů: Dvořák 12 – Raška 9.

Další zápasy jsou na programu dnes. V Mladé Boleslavi se hraje od 17 hodin, v České Lípě se začíná o půl hodiny později.