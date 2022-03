V prvním utkání tým, který vede Jan Javůrek, porazil Staré Město 3:1 (26, -19, 21, 20). „Předvedli jsme dobrý a koncentrovaný výkon. Plnili jsme to, co jsme si řekli. Šli jsme za vítězstvím. Je pravda, že soupeř nedorazil v nejsilnějším složení,“ řekl Jan Charousek, kapitán českolipské volejbalové party.

O den později narazila Lípa na první ČZU Praha. Vyrovnaný zápas ztratili domácí 1:3 (-25, -25, 27, 14). „Tenhle zápas se mi hrozně těžké rozhodčí. Víte, já hraju volejbal dvacet let, ale to, co předvedl sudí, jsem snad v životě nezažil. Nasekal tolik chyb, že to snad ani nebylo možné. Vrcholem byla červená pro našeho trenéra, který musel z haly. Já tu červenou taky dostal. Delegát, který na utkání byl, popsal chyby rozhodčího snad na čtyři strany,“ kroutil hlavou Charousek.

„Jinak to byl vyrovnaný zápas, první tři sety se rozhodovaly v koncovce. V tom posledním už jsme, kvůli okolnostem, tahali za kratší konec. Rád bych řekl, že vyhrál lepší, ale ve stínu událostí to asi taky nebylo,“ mával rukou.

Česká Lípa je tak na třetím místě. Systém je jasný. První dva se zachrání, třetí a čtvrtý tým jde do konečné baráže, pátý sestupuje. „Není kam uhýbat, musíme vyhrát všechno doma a zkusit překvapit někoho venku,“ dodal Charousek.

V pátek 11. března hraje Lípa na půdě MFF Praha, o den později hostí Ostravu.