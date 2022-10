Na kratší trase dlouhé 42, 7 kilometrů byl nejrychlejší muž Vojtěch Ludvík (1:20:39) a první žena Nikola Volejníková (1:38:42). Na stejnou trať se vydal i vodní slalomář Jiří Prskavec. Do cíle přijel na 83. místě v čase 1:53:08. „Vodácká sezóna skončila, mám teď období volna, takže si užívám času s rodinou nebo si třeba zfouknu takovýhle závod,“ směje se reprezantant. I přesto, že díky sportovnímu vytížení se na kole do terénu přes rok nedostane, takže veškeré kilometry najezdí během zimní sezóny na trenažéru. „Na kole jsem byl poprvé včera, když jsem jel s tříletým synem na vlak,“ dodává Prskavec.

ČT Author Cup v číslech. To nejzajímavější ze zákulisí pořádání závodu

Zatímco startovní koridory praskaly pod náporem cyklistů ve švech, v cíli se všichni během dlouhého odpoledne vystřídali. Nejpomalejší závodník přijel do cíle o více než čtyři hodiny po vítězi. Na každého účastníka čekala pamětní medaile a pozávodní jídlo. Na výběr byl buď těstovinový salát nebo guláš. „Víc lidí chce určitě guláš, protože je teplý,“ říká obsluha jídelního stanu.

Na startu i v cíli mohli sportovci využít servisního stanu Author. Podle technika Petra Červenky už je ale zájemců o servis po závodě minimum. „Před startem jsme odbavili kolem 250 kol, po závodě už to jsou jen takové opravy, aby mohli účastníci třeba dojet zpět na chatu, kde bydlí nebo někam, kde parkují. Větší servis nechají na doma,“ říká Červenka. Větší frmol mají studenti oboru Sportovní masér ze střední školy ve Varnsdorfu. Ve stanu je k dispozici šest lehátek a dvanáct párů ochotných rukou. „Většinou mají závodníci namožená stehna a lýtka, tak je chtějí uvolnit,“ shodují se studenti.

Nejčastěji opakovaný dres ve startovním poli byl dres České Televize. Její zaměstnanci mají jako zaměstnanci generálního partnera startovné jako firemní benefit a nemalá část ho využije. „Normálně bych sem asi nejel, jsem až z Ostravy. Takhle už to jedu podruhé. Je to moc příjemná akce,“ říká přenosový technik Aleš Hrzal. „Máme i firemní pořadí. Ale to se bude vyhlašovat až večer na ubytování,“ usmívá se spokojené Hrzal.