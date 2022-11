Poslední říjnový víkend si orienťáci užili na 100 %. Počasí lepší než v létě, ideální na běh, romantická ranní mlha a navíc jedna z posledních šancí roku zaběhnout si orientační závody. Czech Orienteering Tour zavítala do lesa u obce Dřevčice na Kokořínsku, tedy do míst, kde se v roce 2021 běželo Mistrovství světa! A právě široká veřejnost si mohla zaběhat ve stejných terénech, kde se bojovalo o světové medaile. V roli stavitele sobotních tratí byl navíc bývalý český reprezentant Pavel Kubát, který se světového šampionátu zúčastnil a ve štafetách vybojoval 5. místo.

Na startu se představila také řada nynějších českých reprezentantů včetně tahouna Tomáše Křivdy. “Nejlepší pískovcový terén, v jakém jsem kdy běžel,” nešetřil medailista ze Světových her chválou na mapově náročný terén sobotní krátké trati. Zároveň se stal také suverénním vítězem elitní kategorie mužů. V ženách byla nejlepší Adélka Bogarová, která porazila druhou Lucii Semíkovou těsně — o 16 vteřin.

O poslední body do celkového hodnocení seriálu Czech O-Tour se bojovalo v neděli na klasické trati a boje byly dramatické až do posledních chvil. Elitní kategorie ovládli Švýcarský běžec Baptiste Rollier a Finka Karoliina Ukskoski, zraky většiny závodníků se ale již ubíraly směrem k celkovým výsledkům. Vítězi elitních kategorií se stali Daniel Vandas (klub OK 99 Hradec Králové) a Karolína Kettner (Slavia Hradec Králové), ale soupeři jim nedali nic zadarmo. “Celá série O-Tour se mi moc líbila. V těchto terénech jsem si chtěl moc zazávodit po loňském MS. Každý z terénů byl velmi odlišný, což bylo asi nejlepší,” hodnotil rok po stopách Mistrovství světa Daniel Vandas. Jak zavzpomínala na celou Czech O-Tour 2022 Karolína Kettner? “Technické sprinty v Terezíně, bojovné Jizerky a precizní mapařinka ve skalách na Kokořínsku. Vše, co mě baví. Za celkové vítězství jsem fakt ráda. Prostě a jednoduše čirá radost z orienťáku, už se těším se na příští rok.”

Klubová soutěž byla týmovým vyvrcholením roku, počítaly se nejlepší výkony dětí, elitních závodníků i veteránů a zapojilo se přes 160 klubů! Nakonec byl tím nejlepším SK Praga, který se ziskem 7696 bodů porazil Slavii Liberec Orienteering jen o 22 bodů. Třetí místo putuje do Prahy zásluhou Oddílu OB Kotlářka.

Czech O-Tour 2022, unikátní seriál orienťáckých závodů, je u konce. “Mockrát děkujeme za letošní sezónu, sedm krásných závodů a příští rok nás čeká možná ještě víc,” dodává na závěr ředitel závodů Jan Picek a představuje plán na rok 2023. Jarní kolo Czech O-Tour 2023 proběhne na Plzeňku, podzimní v neoběhaných terénech na Šumavě a vrchol proběhne v srpnu spolu se Světovým pohárem v orientačním běhu v okolí České Lípy.